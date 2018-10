Losc: Les chiffres le prouvent, Lille est quasiment certain de finir européen

La joie des Lillois vainqueurs samedi à Dijon. — AFP

Alerte enflammade ! Les plus sceptiques peuvent commencer à conserver cet article pour pouvoir le ressortir en fin de saison au cas où. Mais en disséquant notre boîte à archives (en fait le site de la LFP), on peut presque l’affirmer haut et fort. Avec 22 points au compteur après dix journées, le Losc est quasiment certain de finir européen en fin de saison.

Echaudé par la saison dernière où le club a bien failli descendre en Ligue 2, personne ne l’affirmera aussi tôt au Losc. Officiellement, l’objectif annoncé est toujours une place dans le top 10. Mais en y regardant de plus près, on voit mal comment Lille ne finira pas dans le top 5 en fin de saison.

Le LOSC totalise 22 points en 10 journées, soit 8 de plus qu’en 2010-2011, où les futurs champions avaient pris 14 points en 10 matchs.



🔥 pic.twitter.com/ghoZT0uoNk — Dogues Lillois (@dogueslillois) October 22, 2018

Bordeaux 2010, le seul contre-exemple

Depuis la saison 2002-2003, date où la Ligue 1 est revenue à vingt clubs, toutes les équipes ayant 22 points ou plus après dix journées ont terminé à une place européenne… À l’exception d’une formation et pas n’importe laquelle. Champion de France sortant lors de la saison 2009-2010, Bordeaux était reparti après sur le même rythme après dix journées en étant leader de L1 avec 22 points. Mais la bande à Gourcuff s’était effondrée en deuxième partie de saison en finissant finalement sixième.

Sur les bases du Lille 2004-2005 ?

Mais c’est bien le seul cas d’effondrement. D’autres équipes comme Caen et Angers en 2015-2016 avaient bien commencé aussi avant de s’effondrer mais elles totalisaient alors… 21 points après dix journées.

Et s’il fallait un dernier chiffre pour convaincre les derniers sceptiques : la dernière fois que Lille avait enregistré 22 points après dix journées c’était en 2004-2005 où le club avait finalement terminé deuxième de Ligue 1. Et si l’histoire bégayait ?