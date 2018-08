Lyigue 1: Lyon s’impose (2-0) face à Amiens mais c’était loin d’être flamboyant… Revivez le match avec nous

Ça y est les cocos, ce coup-ci la Ligue 1 est bel et bien lancée ! Et on ne va pas se mentir, même si la Coupe du monde nous a bien portés tout l’été (au fait, on est CHAMPIONS DU MONDE), notre bon vieux championnat nous manquait. Et après les matchs de vendredi et samedi, avec déjà plein de buts, on s’attaque à l’OL cet aprem, qui accueille Amiens dans son formidable outil pour lancer 2018-2019. Si Fékir est toujours là (pour le moment), il est actuellement en phase de reprise et c’est sans son champion du monde (ah oui, au fait, on est CHAMPIONS DU MONDE) que les Lyonnais vont devoir engranger leurs trois premiers points. Face à Amiens, donc.

>> On se retrouve vers 14h30 pour se mettre gentiment dans le bain de ce Lyon-Amiens.