VIDEO. Les Warriors mènent 3-0 en finale grâce à un Kevin Durant clinique

Et un, et deux, et trois zéro pour les Warriors qui marchent sur Cleveland en finale NBA. Après avoir gagné leur deux premiers matchs à domicile, les joueurs de Golden State sont allés s’imposer à l’extérieur et devraient sans énorme surprise (on n’a jamais remonté un 3-0 dans une série de play-off dans toute l’histoire de la NBA) remporter facilement ces finales.



Du coup, le (relatif) intérêt de ces matchs consiste à voir des beaux points, et à ce niveau-là, on est servi. Déjà, il y a LeBron James qui dunke avec la planche dès l’entame du match, histoire de faire prendre une longueur d’avance aux Cavaliers.

Un Kevin Durant encore monstrueux

Mais la vraie action de la nuit est signée Kevin Durant, auteur d’un match monstrueux (43 points, 13 rebonds, 7 passes décisives). L’ailier a notamment sorti un shoot à trois points en fin de match pour doucher les espoirs de Cleveland. Or, il avait mis quasiment le même, au quasi-même moment du match, l’an passé. La ressemblance est quand même carrément bluffante.

