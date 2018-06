VIDEO. NBA: Malgré les 51 points (!) de LeBron, Cleveland échoue d'une rien face à Golden State

LeBron James a échoué avec les Cleveland Cavaliers face à Golden State lors du match 1 de la finale NBA, le 31 mai 2018. — Ezra Shaw/AP/SIPA

Cette finale NBA entre Cleveland et Gloden State était censé être à sens unique. Les Warriors ne devaient faire qu'une bouchée de LeBron James trop seul au sein des Cavs, trop fatigué par cette interminable saison. Mais le meilleur joueur de ces dernières années a prouvé qu'il avait encore de la ressource. Jeudi soir, lors du match 1 de cette finale, le King a inscrit 51 points, dont certains paniers de l'espace, et longtemps fait douter son adversaire. Très longtemps. Les Warriors n'ont gagné n'ont égalisé que dans les dernières secondes, pour l'emporter au bout des prolongations (124-114).

«C'est le meilleur joueur du monde, il enchaîne les matchs de ce calibre cette saison pour nous, mais il s'est fait voler la victoire, ce n'est pas juste», a regretté son entraîneur Tyronn Lue, très remonté contre les arbitres. Dans son viseur, la décision des arbitres à 36 secondes de la fin du temps réglementaire d'accorder deux lancers francs à Kevin Durant après recours à l'arbitrage vidéo alors qu'ils avaient initialement estimé que le joueur de Golden State avait fait un passage en force face à LeBron James.

«Je n'ai jamais été aussi certain de ma carrière, de ma vie, qu'il y avait faute contre moi, a assuré James, visiblement agacé, lors de sa conférence de presse. On a livré notre meilleur match de la saison, on nous a privé de la victoire. Il faut passer à autre chose, on a eu notre chance.»

Le choix terrible de JR Smith

Du côté de Golden State, c'est le soulagement qui l'emportait, car les champions en titre sont passés tout près de la catastrophe. «C'était un match fou (...) Le plus important est d'avoir gagné, il va falloir hausser notre niveau», a résumé Stephen Curry qui a fini la rencontre avec 29 points.

Un lancer franc raté de George Hill et un mauvais choix de JR Smith qui a pris le rebond offensif mais n'a pas shooté dans les dernières secondes du temps réglementaire leur ont offert une prolongation inespérée (107-107). Ils ont ensuite surclassé les Cavaliers en prolongation, mais ils ont reçu un sérieux avertissement pour cette quatrième finale de suite entre les deux équipes.

A noter que la rencontre s'est terminée dans la plus grande confusion avec une violente altercation entre Draymond Green et Tristan Thompson, qui devrait valoir une lourde amende, voire une suspension, au pivot des Cavaliers. Pas une bonne nouvelle pour LeBron, déjà un peu trop seul au monde.