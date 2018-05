11h22: On a aussi Dimitrov sur le Central. En lice contre un lucky-loser (un gars qui a perdu au dernier tour des qualifs mais qui a été repêché suite à un forfait dans le tableau). Un Egyptien, chose rare dans le tennis.

Mohamed Safwat, the lucky loser now facing Dimitrov on Chatrier in the opening match of the 2018 French Open, is the first Egyptian man to compete a a Slam in singles since Tamer El Sawy at 1996 US Open.