Pour vous faire tenir jusqu’à notre arrivée pour ce live, et en direct du Parc OL svp, voici les compos des deux camps. On commence par le MHR, favori de cette première demi-finale. Une équipe sans surprise compte tenu des six absents prévus (Serfontein suspendu, Guillamon, Jannie du Plessis, Delannoy, Camara et Paillaugue blessés).