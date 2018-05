Coupe Davis: Si vous voulez voir Nadal à Lille, les billets seront disponibles dès le 6 juin

Rafael Nadal sera à Lille en septembre — Francisco Seco/AP/SIPA

Ce sera l’événement sportif de la rentrée. Du 14 au 16 septembre, l’équipe de France, tenante du titre, va accueillir l’Espagne d’un certain Rafael Nadal en demi-finale de la coupe Davis. Une fois de plus, c’est le stade Pierre Mauroy et ses 27 000 places qui accueillera ce match de prestige.

Des tarifs qui vont de 12 à 100 euros par place

La Fédération Française de Tennis (FFT) vient d’annoncer que la billetterie ouvrirait le 6 juin pour les licenciés et le 13 juin pour le grand public. Chaque personne pourra prendre six places par jour. Pour les tarifs, ils vont de 12 euros en catégorie 4 à 100 euros pour la catégorie Premium.