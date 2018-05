Adieu champion: Rooney quitte la Premier League et part en MLS

Wayne Rooney lors du match entre l'Angleterre et l'Ecosse le 11 novembre 2016. — Mitchell/IPS/Shuttersto/SIPA

Rooney et la Premier League, c’est fini. Depuis sa première saison, en 2002-2003 (et ouais, on vieillit), il avait illuminé les pelouses d’Angleterre de ses buts, ses frappes de mules et son activité tout terrain. Mais à seulement 32 ans, Wayne Rooney fait une croix sur le très haut niveau et celui qui fut le roi de Manchester sera la saison prochaine joueur de Washington DC United, club de MLS (pour ceux qui seraient vraiment nuls en géographie), après une pige d’un an cette saison à Everton, son club formateur.



Mais malgré son adieu précoce, il restera des moments de génies, à jamais gravé dans l’histoire du football :