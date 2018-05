Pôle emploi: Unai Emery a déjà trouvé du travail, il va remplacer Arsène Wenger à Arsenal

Unai Emery est fort, très fort. Alors qu’on attend encore de revoir Laurent Blanc sur le banc d’une équipe de football, l’Espagnol, lui, devrait rapidement retrouver la voie de l’emploi. Selon une information relayée lundi soir par la BBC, le désormais ex-coach du PSG va succéder à Arsène Wenger à la tête d’Arsenal et ainsi découvrir l’immense Premier League. Pas mal pour quelqu’un qui vient de se faire virer.

BREAKING: Arsenal to appoint Unai Emery as new manager. Thorough process produced 46yo Spaniard as unanimous choice. Available after leaving #PSG (1 Lg1 title, 4 cups), previously Sevilla (3 EL wins), not fluent English. Announcement + press conference likely later this week #AFC