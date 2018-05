PSG : «J'ai beaucoup aimé notre rendez-vous», Thomas Tuchel évoque son premier crush avec Neymar

Thomas Tuchel, le nouveau coach du PSG, au Parc des Princes le 20 mai 2018. — Michel Euler/AP/SIPA

Le coach est mort, vive le coach. Alors que la saison vient tout juste de rendre son verdict, le PSG n’a pas traîné pour présenter le successeur d’Unai Emery, l’Allemand Thomas Tuchel, l’ancien entraîneur du Borussia Dortmund qui débarque à Paris après une année sabbatique.

Très à l’aise face aux médias, s’exprimant tantôt dans un Français presque parfait, tantôt en Anglais, tantôt en Allemand, Tuchel a abordé de nombreux points que nous vous détaillerons dans un papier à paraître lundi. En attendant, la Tuche a décrit sa première rencontre avec Neymar.

Il est là. Ses premiers mots se font dans un Français assez bluffant. Bon premier point Mr Tuchel. pic.twitter.com/iLX9zbeLNn — Aymeric Le Gall (@AymericLeGall) May 20, 2018

Le premier flirt Neymar-Tuchel

« Je l’ai rencontré dimanche dernier et tout s’est très bien passé », commence-t-il par dire en Français, avant d’enchaîner en Anglais : « Ce joueur est un artiste, l’un des meilleurs au monde. J’ai beaucoup aimé notre rendez-vous, j’ai vu quelqu’un de gai, de très sympathique. On a tout de suite parlé football. Comme on avait un tableau à côté de nous – moi j’adore ça — on a aussi beaucoup parlé de tactique. On va créer une structure pour qu’il puisse s’exprimer parfaitement sur le terrain. »

Thomas Tuchel a reçu de la part des dirigeants parisiens la certitude que Neymar portera bien le maillot du #PSG la saison prochaine. (Le Parisien) pic.twitter.com/D5ImiwC17E — Vincent PSG (@VincentMalouh) May 15, 2018

« J’ai tout de suite vu un sourire sur son visage et c’est ça que je veux voir chez Neymar », a-t-il conclu. Les deux hommes seraient donc déjà sur la même longueur d’onde. On verra ce qu’il en sera au quotidien. En attendant, Le Parisien affirme que le nouveau boss du PSG a reçu la garantie de la part des dirigeants Qataris que la star brésilienne ne quitterait pas le PSG. C’est déjà un joli cadeau de bienvenue.