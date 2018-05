Strasbourg: Souvenez-vous, c'étaient les plus beaux maillots du Racing

Strasbourg: Les cinq plus beaux maillots du Racing — PATRICK HERTZOG / AFP

Le Racing club de Strasbourg et Adidas ont signé un partenariat pour quatre ans.

L'équipementier se chargera du maillot strasbourgeois 2018/2019, qui sera présenté en juillet.

En attendant, «20 Minutes» a invité les internautes alsaciens à désigner leur maillot préféré.

Tiens, comme on se retrouve. Après une longue parenthèse Hummel (onze ans tout de même), le Racing club de Strasbourg a annoncé changer d'équipementier à partir de la saison prochaine. Le Racing et Adidas ont en effet signé un contrat de partenariat qui les lie pour une durée de quatre ans.

Les tenues Adidas « Home », « Away » et « Third » des Strasbourgeois pour la saison 2018-2019 seront dévoilées et présentées en juillet, à l’occasion du désormais traditionnel Fan’s Day organisé au stade de la Meinau.

Du bleu Racing, des fans de col et des mammouths dans le top

En attendant, 20 Minutes a demandé aux supporters alsaciens de choisir leurs maillots préférés dans l'historique des tenues portées par les joueurs du club, toutes listées par année par l'excellent Racingstub. A partir des contributions des internautes (merci les amis) puis selon notre propre classement à points, digne de l'Eurovision, certains maillots se distinguent.

Avec des points en commun: l'amour du bleu foncé Racing, malgré quelques adeptes des mélanges ciel et blanc, un attachement aux vrais cols et une tendresse pour l'époque des mammouths.

Maillots 1988-1989 - Capture d'écran - www.om4ever.com

Peu de fans de rayures en revanche. Concernant les époques, la fin des années 1980 est souvent citée. Comme la saison 1994-1995. Bonne nouvelle, il s'agissait alors de maillots Adidas.

Maillots 2003-2004 - OLIVIER MORIN / AFP

Les saisons 2003/2004 et 2013/2014 comptent aussi plusieurs fans.

Maillots 2013-2014 - Varela

Et puis, enfin, il y a deux écoles: ceux qui trouvent dans leur bonheur dans les années 1970 (voire avant) et ceux qui adorent les tenues des deux dernières saisons. Hummel peut donc dire au revoir au Racing avec le sentiment du travail bien fait!

A noter que quelques (rares c'est vrai) internautes ont eu un petit faible pour les maillots camouflages et autres imprimés originaux.

Voici dans le détail quelques-unes des contributions glanées sur nos réseaux sociaux:

@xavi_yeah: 1969/70, 1979/80, 1994/95, 2005/06, 2016/17.

@athorstub: 1978/79, 1960/61, 2003/04 + les mammouths

@thomasfndt: 2010/11, 2013/14, 1992/93, 1976/77, 2017/18

Colin: 2003/04, 2013/14, 2017/18

Lyna: 2013/14, 2017/18, 2011/12, 2008/09

Ricou: 1971/72, 1986/87, 1989/90, 2000/01, 2016/17