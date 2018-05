PSG: «Sujet clos», Thomas Meunier s'est expliqué avec les Ultras pour son like pro-OM

Thomas Meunier lors de Amiens-PSG, le 4 mai 2018 à la Licorne. — CHRISTOPHE SAIDI/SIPA

C’est bon, tout est pardonné. Thomas Meunier, qui avait déclenché la colère des supporters du PSG en likant la photo d'un tifo de l'OM sur les réseaux à l’occasion de la demi-finale de Ligue Europa du club marseillais, s’est expliqué avec leurs représentants, vendredi. Le défenseur belge a posté une photo de lui avec Romain Mabille, le président du Collectif Ultra Paris (CUP), et de Mika, le vice-président, évoquant une « réunion constructive ».

« Faute avouée à moitié pardonnée envers les ultras et l’ensemble des supporters parisiens, a-t-il également écrit. On classe définitivement cette affaire et on continue d’avancer main dans la main pour le meilleur du PSG ! INVESTI À 1000 % CAR ICI C’EST PARIS ! »

Le CUP a également relayé cette rencontre. « Ils (le président et le vice-président) lui ont rappelé les valeurs du club et l’importance du respect de l’institution qu’est le PSG depuis bientôt 50 ans, a expliqué le Collectif. L’erreur est humaine et le sujet est désormais clos. Faute reconnue - faute excusée ».

Explications entre @ThomMills et le CUP pic.twitter.com/OPzKlAcQ64 — Collectif Ultras Paris (@Co_Ultras_Paris) May 11, 2018

Tôt ou tard, il fallait que ça s’arrange… Le PSG dispute son dernier match à domicile de la saison, samedi soir, face au Stade Rennais.