Amiens-PSG: Paris accroché mais «il aurait pu y avoir 7-0», estime Thomas Meunier

Thomas Meunier lors de PSG-Metz au Parc des Princes, le 10 mars 2018. — NICOLAS MESSYASZ/SIPA

La barre des 100 points en Ligue 1 leur semblait promis, mais ce ne sera pas encore pour cette saison. Les joueurs du PSG, une semaine après leur match nul à domicile face à Guigamp (2-2), ont encore été accrochés, vendredi, cette fois sur la pelouse d'Amiens (2-2). Au mieux, Paris finira avec 98 points, ce qui constituerait quand même un nouveau record (96 points). Mais c’est un petit bonus qui s’envole.

« C’est un peu de notre faute. Avec un minimum de réussite, le match était plié à la mi-temps, relève Thomas Meunier. Il aurait pu y avoir 4-0 à la mi-temps, 7-0 à la fin du match. Ce n’est pas catastrophique, au vu de la physionomie de la saison. »

PSG: «Il est à Paris, il n’a pas le droit», le CUP attend des excuses de la part de Meunier https://t.co/frKsaxo0lm via @20minutesSport pic.twitter.com/WZ02dGvUlg — 20 Minutes Sport (@20minutesSport) May 2, 2018

« Dans l’ensemble, on a essayé de pousser, d’avoir plus d’envie que lors de notre dernier match à la maison (contre Guingamp)., ajoute Marquinhos. On a eu la maîtrise, mais on a manqué d’efficacité offensivement et défensivement pour gagner le match. » Question de motivation? Peut-être…

🗨️ "Après le titre de champion, la motivation du groupe est un petit peu plus basse, je trouve que c'est quelque chose de normal" Thiago Motta après #ASCPSG #LateFC pic.twitter.com/nJJKPmTkRI — Late Football Club (@LateFootClub) May 4, 2018

Il faudra être plus vigilant pour ne pas subir une improbable défaite en finale de Coupe de France, mardi, face aux Herbiers. « Relâcher, c’est sûr que ce n’est pas le bon plan avant la finale, dit Meunier. Mais une finale, c’est complètement différent. » C’est vrai qu’à ce stade, ça fait bien longtemps que le PSG ne s’est pas fait surprendre.