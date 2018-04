Salut la famille et bienvenue pour ce dernier live de la journée ! Bon, on ne vas pas se mentir, cette affiche du dimanche soir entre le PSG et l’En Avant de Guingamp manque quand même de piment puisque aucune des deux équipes ne joue grand-chose. Enfin, presque. Le PSG va se battre pour les records, avec l’idée de passer la barre des 100 points cette saison en Ligue 1. En face, les Bretons d’Antoine Kombouaré essaieront de venir bousculer une équipe parisienne invaincue chez elle en 2017-2018 afin de finir cette saison le plus haut possible au classement. On espère quand même assister à un match sympa, il est là notre enjeu les amis !

>> On se retrouve vers 20h30 pour se mettre tout doucement dans le bain.