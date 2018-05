Se queda pas: Antoine Griezmann a prévenu Simeone de son départ au mois de décembre

«J'me casse!» — Rodrigo Jimenez/SIPA

Antoine Griezmann est annoncé en partance pour le FC Barcelone. C’est ce qui se dit depuis plusieurs jours. Selon la presse espagnole, le départ de l’international français du club colchonero s’est imposé comme une évidence dans son esprit depuis plusieurs mois, et il en aurait fait part à Diego Simeone​ dès le mois de décembre. Histoire de ne pas partir comme un voleur.

Atlético cherchant remplaçant à Griezmann

Le quotidien As précise que l’entraîneur des colchonero aurait apprécié la franchise de son leader technique et lui aurait apporté son soutien (à l’époque, Griezmann n’était pas au top de son rendement, rappelons-le). Simeone a aussi prévenu les autres tauliers du vestiaire de l’Atlético et les dirigeants du club ont ainsi pu s’activer au plus vite pour trouver une piste crédible afin de remplacer le Français.

Antoine Griezmann est arrivé à l’Atlético en 2014, année où il a remporté son seul titre avec l’emblème de Madrid (la supercoupe d’Espagne). Avec la finale de la Ligue Europa qui se profile, il aura l’occasion de réaliser une sortie tout aussi réussie.