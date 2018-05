VIDEO. Le gros crash de Fittipaldi dans le fameux Raidillon de l'Eau Rouge, à Spa-Francorchamps

Le pilote brésilien Pietro Fittipaldi lors d'une course en Indycar, le 6 avril 2018 à Phoenix (photo d'illustration). — Christian Petersen / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / AFP

Les Six Heures de Spa-Francorchamps, première manche du Championnat du monde d’endurance (WEC), ont débuté par un accident spectaculaire. Lors des qualifications, vendredi, Pietro Fittipaldi a été victime d’un gros crash. Le pilote brésilien a perdu le contrôle de sa voiture dans le fameux Raidillon de l’Eau Rouge.

Les qualifs ont été retardées de 40 minutes suite à cette sortie de route. Fittipaldi a été transporté à l’hôpital de Liège avec des blessures aux jambes mais son pronostic vital n’était pas engagé, selon le WEC.

« Une journée très dure. Fittipaldi a subi un choc monstre à l’Eau Rouge et il se remet à l’hôpital. Merci à la FIA et aux équipes de l’hôpital, vous avez été fantastiques. Et merci aussi à Toyota pour avoir envoyé votre doc ! Le gamin est fort et il bénéficie d’un grand soutien. Il reviendra », a fait savoir son équipe sur Twitter.

1/2 A VERY tough day. @PiFitti had a monster shunt at EauRouge and is recovering in hospital. So many thanks to all the @FIAWEC & Motorsports community for reaching out. Special thanks to track and hospital crew, you have been fantastic! — DragonSpeed (@DragonSpeedLLC) May 5, 2018

2/2 Also thanks to @Toyota_Hybrid for sending your doc! The kid is strong and has an amazing support group. He will be back!!! Further update tomorrow — DragonSpeed (@DragonSpeedLLC) May 5, 2018

Si vous n’avez jamais entendu parler de ce mythique virage de Spa-Francorchamps, on ne peut que vous conseiller le sujet qu’y avait consacré l’émission Sport Reporter en début de saison.