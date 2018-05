1er mai ou pas, fête du travail ou pas, la Ligue des champions ne s'arrête pas. Et c'est pas plus mal comme ça. Le Real Madrid reçoit le Bayern Munich pour le compte de la phase retour de la demi-finale. On vous refait rapidement le topo si vous étiez dans une grotte la semaine dernière: les hommes de Zizou sont allés gagner 2-1 à l'Allianz Arena après avoir été menés d'un but. Résultat, les Bavarois devront, au choix gagner 2-0 (ou 3-2, ou 4-3, etc.) pour se qualifier et 2-1 pour arracher la prolongation. Un succès 1-0, un nul ou la défaite seront synonymes d'adieux à la C1 pour les troupes d'Heynckes. Traduction, c'est super mal embarqué pour les Allemands, mais vu comme les Merengue ont tremblé à la maison face à la Juve, on sait jamais.

>> Rendez-vous à 20h30 pour le début du live