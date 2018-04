VIDEO. OM-Salzbourg: Electrique, arythmique, mais pas encore historique... Marseille se rapproche du Parc OL

Florian Thauvin a marqué le premier but marseillais. — Boris HORVAT / AFP

De notre envoyé au Vélodrome,

It’s a bird, it’s a plane ? Non, et ce n’est pas Superman non plus. On a vu quelques feux d’artifice, haut dans le ciel du Vélodrome, ce jeudi soir. Les étoiles ont filé. Les rêves de qualification, eux, sont plus concrets que jamais. En battant Salzbourg (2-0), l’OM met une solide option sur la qualification pour la finale de la Ligue Europa.

Electrique

Grosses dépenses, grosse ambiance. Certains des 62.213 supporters ont déboursé 300 euros, au marché noir, pour décrocher leur sésame. Alors même la bourgeoise tribune Ganay a chanté, parfois debout. Les deux tifos géants déployés par les virages, au coup d’envoi, fixaient des standards très élevés. « Quittons la planète Mars et allons décrocher la lune » : Florian Thauvin a bien entendu la consigne. Après avoir ouvert le score (16e), il a longuement plané, dans une célébration au ralenti, sous un virage nord qui vomissait ses supporters en folie.

Arythmique

L’ambiance a toutefois été intermittente, hésitante, avant une explosion de soulagement au coup de sifflet final d’un match tendu, très équilibré. L’OM a été porté par deux éclairs de Payet : un coup franc royal pour Thauvin, qui a poussé la balle au fond, de la tête puis de la main, jugée involontaire. Puis un nouveau caviar pour Njie, habitué aux buts improbables, mais qui cette fois a doublé la mise d’un plat du pied net et sans bavure (63e).

Pas encore historique

Si l’OM se qualifie, la main de Thauvin éclipsera peut-être celle de Vata. Le traumatisme de cette demi-finale face au Benfica est encore vivace, à Marseille. La « main du diable » avait privé l’OM de la première finale européenne de son histoire, en C1. Cette fois, c’est en C3, et l’OM roule vers sa cinquième finale. Mais rien n’est fait. Ce jeudi, Pelé a sorti plusieurs gros arrêts, notamment une magnifique claquette, à la 55e. Il a aussi été sauvé par son poteau (76e), sur une volée de Gulbrandsen, à l’issue d’un beau mouvement qui avait pris de court la défense marseillaise. La route de Lyon est encore longue. Et le détour par Salzbourg peut être glissant.