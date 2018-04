OM - SALZBOURG

Le Groupama Stadium de l’OL n’est plus loin pour l’OM. Dans le contexte de tension entre les deux clubs, l’optique de jouer une finale de Ligue Europa chez un rival peut être source de motivation, bien qu’une finale de Coupe d’Europe soit toujours une fin intéressante en soi. Bref, Marseille reçoit Salzbourg au Vélodrome pour le premier acte de cette demie. Encore Red Bull, mais version Autrichienne, donc. On ne va pas faire les fins connaisseurs, à part ce qu’on en a vu en phases de poules, on ne connaît pas des masses de choses sur l’adversaire des Phocéens ce soir. Pour autant, on peut dire sans mal et contrairement au discours tenu par Rudi Garcia que le statut de favori revient à l’OM. Victoire exigée, donc.

>> Rendez-vous à 20h45 pour le début du live