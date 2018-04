Football: Selon Facebook et la FIFA, Maradona n'aurait pas inscrit le plus beau but de la Coupe du monde

FIFA La FIFA a organisé un grand vote Facebook pour déterminer le plus beau but de l’histoire de la Coupe du monde...

Si si, c'était ce mec qui était le grand favori. — Bikas Das/AP/SIPA

Quand on vous dit « plus beau but de l’histoire de la Coupe du monde », vous pensez forcément à la percée de Maradona face aux Anglais, lorsqu’il dribble toute l’équipe, fait un petit pont à la reine d’Angleterre, un sombrero à Big Ben puis marque ?

Et bien non ! Malgré toute la légende de ce but, ce n’est pas lui qui a remporté le très prestigieux vote Facebook de la FIFA, qui cherchait à déterminer le plus beau but de l’histoire de la compétition. Pire affront encore, il n’a même pas fini deuxième, la « finale » du plus beau but se jouant entre la volée d’Eder (le brésilien hein, baissez vos armes) face à l’URSS en 1982...

… et le ciseau de Negrete pour le Mexique face à la Bulgarie en 1986. Et c’est finalement ce dernier qui a été élu plus beau but de la compétition. Vote massif des Mexicains, oubli général de Maradona, footixerie du XXIe siècle ? Le mystère reste entier pour déterminer l’absence du golazo de Maradona.



​