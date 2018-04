FC Nantes: «Mes relations avec le président Kita? Ecrivez-le bien... fantastiques!», rit Ranieri

Claudio Ranieri. — LOIC VENANCE / AFP

Il est souvent agacé par les questions, mais il ne se départit jamais de son sourire. Avant de retourner avec les Canaris à Monaco samedi (17 heures), Claudio Ranieri s’est livré au jeu des questions-réponses jeudi. Clins d’œil, rires, yeux vers le plafond, langue de bois… Entretien.

Qu’attendez-vous de votre équipe à Monaco samedi ?

Je veux voir comment on va réagir après le match contre Saint-Etienne [défaite 0-3 dimanche], le caractère de mes joueurs. On peut mal jouer une rencontre, mais ce qui compte c’est la réaction derrière. Je veux voir comment on va souffrir ensemble… En tout cas, cette semaine, j’ai trouvé mes joueurs bien concentrés.

Trouvez-vous votre avant-centre Sala usé ?

Je le pense oui. Il a fait un grand championnat. Il a beaucoup donné. Je dois parler avec lui. Il est combatif. J’espère qu’il a encore la rage de faire quelque chose de bien.

Le problème est que vous n’avez pas beaucoup de solutions sur le plan offensif ?

Je suis conscient de cette question. Mais ce n’est pas maintenant qu’il faut chercher une solution offensive.

Un regret par rapport au dernier mercato [aucune recrue] donc ?

Non aucun.

Finir 8e en fin de saison, ça serait échec pour vous ?

Quand on aura fini le championnat, je dirai si je suis déçu ou pas. Là, je ne pense qu’à lutter, à être positif et à faire réagir mes joueurs. On verra à la fin.

Dimanche, après le revers (0-3) contre les Verts, vous avez dit que « oui, peut-être » la qualification européenne était compromise…

Oui, j’ai dit ça parce qu’il y a beaucoup d’équipes devant nous. C’est mieux de dire la vérité. A nous de lutter maintenant.

Pensez-vous que les joueurs puissent être marqués par les rumeurs de départ de vous-même et d’autres éléments du groupe ?

Vous faites votre travail. C’est dans tous les clubs comme ça. Les joueurs - s’ils veulent faire carrière - doivent être concentrés sur le travail et ne pas écouter ce qu’il se dit à l’extérieur.

Serez-vous Nantais à 100 % la saison prochaine ?

A 100 %, je suis sous contrat avec Nantes. Vous pouvez dire que je vais aller en Chine, avec la sélection italienne, à Lyon, à Nice, mais personne ne m’a contacté. J’ai un contrat ici de deux ans. Si vous faites une pétition contre moi, je ne pourrai pas faire grand-chose… (rires) Après, vous connaissez le foot.

Quelles sont vos relations avec le président Kita ?

Écrivez-le bien… fantastiques !