«On a 42 points, l'objectif est réussi», Gasset fait du Guy Roux alors que l'ASSE roule sur tout le monde

Cabella, auteur d'un doublé. — LOIC VENANCE / AFP

Rien n'arrête l'ASSE, victorieux (0-3) ce dimanche à la Beaujoire.

Jean-Louis Gasset se réjouit d'être à 42 points, synonyme de maintien, mais pourtant, les Verts peuvent sans doute viser plus haut.

Vendredi, c'est le PSG qui vient rendre visite aux Verts.

Lancés pleine balle. Les Stéphanois, qui restent sur 5 victoires et 4 nuls sur les 9 derniers matchs, sont irrésistibles depuis fin janvier. Ce dimanche, c’est Nantes qui en a fait les frais en encaissant sa plus lourde défaite à la Beaujoire cette saison. Un 0-3 net et sans bavure grâce à une nouvelle réalisation de Debuchy et un doublé de Cabella, qui aurait pu rejoindre le FCN l’été dernier…

« Cette victoire est méritée, estime le coach Jean-Louis Gasset. On a été très efficaces et on a bien défendu. On a 42 points et l’objectif est réussi… » Le coach des Verts fait du Guy Roux et on peut le comprendre car à la trêve, sa formation vacillait. « On avait 20 points et à 20 points à la trêve un coup sur deux ça finit mal ! »

Paris dans le Chaudron vendredi !

Quand on voit la kyrielle de talents (M’Vila, Debuchy, Bamba, Cabella etc.) qui compose cette formation, on se dit que les Verts ont peut-être de beaux jours devant eux. Neuvièmes, ils ne sont plus qu’à 3 points de Montpellier 5e… Très pragmatique, Gasset pense déjà au match suivant et cet écart avec les concurrents directs à l’Europe qui pourrait gonfler. Vendredi, c’est Paris qui vient à Geoffroy Guichard. Et de manière assez surprenante, Gasset fait preuve de pessimisme... avec malice.

Une équipe en pleine confiance

« Paris, sur le calendrier, vous mettez zéro [point] donc l’écart [avec les places européennes] va s’agrandir encore. On est parti avec beaucoup de points de retard. » Puis, le coach de se reprendre : «Bon, on verra après Paris si on peut aller plus haut… Le groupe vit très bien. Si on peut continuer, je prends. Tout le monde se régale. Aujourd’hui la confiance est là, on ne s’affole pas.» Mais, Saint-Etienne affole les compteurs et ses adversaires en revanche.

