Bromance: «Pourquoi moi?», Joshua Kimmich raconte son histoire d'amour avec Pep Guardiola

Kimmich et Guardiola, c'était court, mais c'était beau. — Pixathlon/SIPA

Sans Pep Guardiola, Joshua Kimmich n'aurait sans doute pas pris son envol aussi vite. Et l'Allemand en est bien conscient. Dans un long entretien accordé au Guardian, Kimmich revient notamment sur cette saison 2015-2016 passée ensemble en Bavière et dresse pas mal de louanges à son ancien entraîneur, en revenant notamment sur les tout débuts.

Joshua Kimmich on Pep Guardiola: 'He showed me completely new spaces in the field. He cares about your first touch a lot and that you know what to do even before you get the ball … For every opponent he had the perfect master plan' https://t.co/24Okn4ZSCT — Guardian sport (@guardian_sport) April 3, 2018

Le défenseur du Bayern Munich raconte comment il a appris que Pep Guardiola était intéressé par son profil en 2015. Le Catalan était au Bayern depuis un an et demi, tandis que Kimmich évoluait en D2 allemande, au RB Leipzig.

« En janvier 2015, mon agent m'a dit qu'un club voulait m'acheter. Je lui ai demandé qui, et il m'a répondu le Bayern Munich. Je lui ai dit : «Ne te fous pas de moi.» Je n'arrivais pas à y croire, parce que quand on joue en deuxième division, il n'est pas normal que le Bayern vous veuille. Le Bayern peut acheter n'importe quel joueur dans le monde. C'est encore plus dur de croire que Guardiola me voulait. »

Pourquoi moi ?

Quand les deux hommes se rencontrent un peu plus tard, Kimmich se souvient que son « coeur battait très fort, et c'était un moment très spécial. Je lui ai demandé : "Pourquoi moi ?" Il m'a expliqué ce qu'il voyait chez moi, mon style de jeu et ce qu'il aimait. Il avait vu des situations de jeu où je pouvais m'améliorer techniquement, et m'a dit que je pouvais à d'autres postes comme milieu défensif. Il m'avait observé lors de l'Euro U19, et m'avait bien résumé. Je me suis dit qu'il me connaissait parfaitement, moi et mon style de jeu. Il m'a aussi dit que j'aurai ma chance avec lui. C'est tellement une bonne chose à entendre quand on est jeune et qu'on peut jouer avec les meilleurs du monde. »

Kimmich raconte Pep Guardiola et son évolution personnelle dans le Guardian https://t.co/gTLgH4eKG0 — Dan Perez (@_Dan_Perez_) April 3, 2018

Joshua Kimmich est finalement arrivé en Bavière pour un montant estimé de 8,5 millions d'euros. Aujourd'hui, Transfermarkt évalue sa valeur marchande à 40 millions d'euros. Et ça, le latéral allemand le doit un peu à son ancien entraîneur qui l'a fait progresser en tout juste un an du côté de Munich.

« Pep m'a montré de nouveaux espaces sur le terrain. Je me suis beaucoup amélioré. Il fait très attention à la première touche de balle et au fait que vous sachiez ce que vous allez faire avant même de recevoir le ballon. Vous devez savoir où sont placés vos coéquipiers, et il veut donc que vous ayez observé la totalité du terrain. Pep vient vous parler tout de suite s'il a vu quelque chose. Il a aussi cette incroyable vision du foot. Pour chaque adversaire, il avait le plan parfait. »

« Ca avait peut-être l'air bizarre, mais pour moi c'était génial »

Preuve que le Catalan vient tout de suite parler à ses joueurs, Kimmich revient sur le Dortmund-Bayern de mars 2016, à la fin duquel, Guardiola s'était dirigé vers lui pour lui crier dessus et l'étreindre en même temps.

« Je jouais défenseur central, et cinq minutes avant la fin, Medhi Benatia remplace Xabi Alonso. Benatia a pris ma place et j'ai pris celle de Xabi au milieu. Mais je pensais toujours comme un défenseur central. Je jouais trop bas, et Medhi et moi jouions presque au même poste. Pep m'a crié dessus pendant le match pour que je joue plus haut, mais je ne comprenais pas pourquoi. Donc il a clarifié ça avant que je ne quitte le terrain. Au début, j'étais surpris. Mais, quand vous connaissez Pep, vous savez que c'est normal. Il veut immédiatement vous dire les choses pour vous rendre meilleur. Ca avait peut-être l'air bizarre, mais pour moi, c'était génial et ça montrait à quel point il faisait attention à tout ça. »

Si ça, c'est pas de l'amour...