Juventus-Real Madrid: «Jouez sur les côtés, centre rasants, et on marque», la causerie de Zizou qui a changé la dernière finale

Zidane avec ses joueurs lors de la finale de C1 en 2017. — Capture d'écran/Twitter

Ca marche à chaque fois qu’un match change d’âme à la mi-temps. Le fameux mythe de la causerie qui change tout dans l’intimité du vestiaire, et les acteurs qui nous jouent de la mandoline quand on demande la recette miracle : « Le coach nous a bougé et on est sortis avec un autre état d’esprit. Surtout on a respecté les consignes ». On ne sait jamais trop ce que les mecs veulent dire, comme si on commençait un match avec la seule intention de faire tout le contraire de ce que l’entraîneur raconte, sauf quand on a la preuve que la vidéo peut servir à quelque chose dans le foot. Début février, la chaîne du Real Madrid a diffusé En el corazon de la Duodecima, le documentaire retraçant la victoire du club madrilène en Ligue des champions la saison passée.

⚽️¡EL FÚTBOL POR DENTRO! ⚽️ Así fue la CHARLA de ZIDANE a sus jugadores en el DESCANSO de la FINAL DE CARDIFF. ¡PARA NO PERDÉRSELA! pic.twitter.com/iJLkaWQq1m — El Chiringuito TV (@elchiringuitotv) February 1, 2018

Dedans, une perle parmi d’autres. Le discours de Zidane à la mi-temps de la finale contre la Juve à Cardiff. Les Italiens ont égalisé après l’ouverture du score de CR7, et le Real donne globalement l’impression de passer à côté de sa soirée. Le Français laisse alors très exactement sept minutes à ses hommes pour récupérer. Puis il s’avance jusqu’au milieu de la pièce, fait le vide en écartant tout ce qui traîne avec le pied gauche (celui de ses plus belles oeuvres d'art), et prend la parole. Son monologue en quasi-intégralité :

«En face, ils jouent dans un 4-4-2 très haut avec Alvès et Mandzukic sur les côtés. Il faut être plus agressifs au niveau défensif quand nous n’avons pas le ballon, pour arriver à temps sur le porteur. On doit être plus près les uns des autres, les faire reculer et jouer entre les lignes quand on a le ballon. Il faut jouer plus rapidement sur les ailes. Marcelo et Dani [Carvajal], je veux que vous soyez un peu plus hauts sur le terrain. Ensuite, jouez sur les côtés, des centres rasants, et on marque. Il faut qu’on mettre un peu plus de rythme et d’amplitude dans notre jeu, aller d’un côté à l'autre avec Lucas et Isco. Rien d’autre sinon, continuer à travailler et à souffrir, parce que c’est une finale. »

Premier niveau de lecture > Zizou dit à ses joueurs de mettre le pied et de penser à centrer, pas de quoi déranger sa sainteté Guardiola en pleine sieste. Next

Deuxième niveau de lecture > Celui-ci demande un peu de boulot de contextualisation. Luka Modric a fait ça très bien dans un journal croate quelques jours après la finale

« Zidane et son staff ont détecté une faiblesse dans la défense de la Juventus sur laquelle on a travaillé toute la semaine. Sur les deux matchs contre Barcelone [en quarts], il nous a montré que les défenseurs de la Juventus était très forts quand il s‘agissait de couper les centre forts dans la zone proche de Buffon, mais qu’ils laissaient des espaces sur les centres en retrait. Je félicite l’entraîneur pour avoir remarqué ce détail, parce que c’est la clé de notre victoire »

Aprende un poco del más grande y deja de criticar, anda. pic.twitter.com/ozOUSqrYR5 — Pele (@Pele_RM) January 23, 2018

Si l’on excepte la frappe un peu chanceuse de Casemiro qui redonnera l’avantage aux Madrilène en début de deconde période, les trois autres réalisations viendront de l’exécution d’une action telle que la réclame Zidane dans sa causerie à la mi-temps, simple rappel des consignes de la semaine. Centre rasant entre les six mètres et l’entrée de la surface.

Le premier but > Carvajal sert Ronaldo qui se retrouve tout seul aux 18 mètres pour mettre un intérieur du pied « facile » selon ses standards

> Carvajal sert Ronaldo qui se retrouve tout seul aux 18 mètres pour mettre un intérieur du pied « facile » selon ses standards Le troisième but > Modric s’arrache alors qu’il est sur le point d’aller en sortie du but et redresse son ballon en retrait du premier défenseur, CR7 conclut en force de près

> Modric s’arrache alors qu’il est sur le point d’aller en sortie du but et redresse son ballon en retrait du premier défenseur, CR7 conclut en force de près Le dernier but > Marcelo sert Asensio parfaitement depuis le côté gauche, quelques secondes après avoir déjà adressé un centre (toujours rasant) presque parfait pour CR7

Ce qu’on appelle une causerie efficace, qui démonte un préjugé largement entretenu sur le Zidane entraîneur : un meneur d’hommes extraordinaire à la vision tactique tout à fait ordinaire. Un peu salaud si l’on considère que le bonhomme court après sa troisième Ligue des champions en trois ans avec un schéma à chaque fois différent

Le 4-3-3 avec la BBC (Benzema, Bale, Cristiano) intouchable devant en 2016

Le 4-3-2-1 avec Isco en meneur de jeu derrière Karim et CR7 l’an pasé

Le 4-4-2 avec Asensio et Lucas Vasquez cette saison, comme lors du match retour au Parc des Princes

L’ancien numéro 10 des Bleus ne fait jamais étalage de ses réussites, même quand elles sont évidentes. Ecoutez-le après la double fessée administrée au PSG en 8e de finale de la C1

« Là, aujourd'hui, je suis un meilleur tacticien qu'Emery ? Quelle connerie, en fait, quelle connerie... Pour moi, c'est ça la plus grosse bêtise. Mais bon, il faut l'accepter parce que dans quelques semaines, on dira peut-être que moi, je suis idiot, et que l'autre entraîneur, comme il a gagné le match, il est meilleur, et compagnie »

Les quelques semaines ont passé et il faut remettre le couvert avec Allegri en face. «Je n’ai pas encore vu la vidéo de sa causerie mais je vais le faire parce que je suis curieux », expliquait ce dernier juste après la sortie du documentaire. Si l’entraîneur italien n’avait toujours pas compris comment son équipe avait pu se faire transpercer à ce point à Cardiff, maintenant, il sait. Plus d’excuses sur les centres en retrait. Ou alors c’est que Massimiliano a des envies de vacances.