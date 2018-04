Samuel Eto'o furax après avoir fait l'objet d'un poisson d'avril présidentiel

Samuel Eto'o — Mimmo Carriero / IPA/SIPA

On ne vous fait pas le dessin sur la tradition du 1er avril et des blagues qui vont avec. Coutume que Samuel Eto'o connaît lui aussi. Ça ne l’a pas empêché de s’indigner d’avoir fait l’objet d’une fausse interview publiée par Jeune Afrique et reprise par France 24, dans laquelle il se déclarait candidat à la présidence camerounaise. Il n’exclut pas « d’intenter une action en justice pour diffamation » et a publié un droit de réponse sur Facebook.

Furax, le Sam, dont le légendaire ego avait été mis à l’honneur dans la fausse interview de Jeune Afrique. Invité à répondre (pour de faux, donc) à la question « l’ancien attaquant George Weah​, récemment élu président du Liberia, est-il un modèle pour vous ? », le Camerounais s’est vu attribuer une réponse des plus cocasses : « je dirais plutôt que Samuel Eto’o en est un pour George Weah. D’ailleurs Samuel Eto’o a dit non au Real Madrid, alors que George Weah a dit oui au Paris-Saint-Germain… » Dommage que ça se termine comme ça. C’était plutôt marrant.