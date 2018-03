Ligue 1: L'arbitrage vidéo? Moulin et Kombouaré sont emballés par sa future arrivée

Kombouaré en colère après... l'arbitre. — CHARLY TRIBALLEAU / AFP

Le vidéo-arbitrage (VAR) sera utilisé en Ligue 1 à partir de la saison prochaine.

Stéphane Moulin et Antoine Kombouaré, coachs d’Angers et de Guingamp, sont très satisfaits.

Ils ont toujours été pour, ils n’ont évidemment pas changé d’avis. L’IFAB, l’organisme qui gère les lois du foot, a validé samedi l’entrée de la VAR (le vidéo-arbitrage) dans le jeu de football. Et ce dès la Coupe du monde 2018, en Russie.

La France n’attendait que cette décision de l’IFAB pour faire entrer la vidéo dans définitivement dans son football. Dès la saison prochaine donc, la VAR sera instaurée en Ligue 1.

A l’issue du succès (3-0) d'Angers contre Guingamp, samedi soir, les deux coachs ont donné leur avis. Et ils sont plutôt très favorables à la mise en place de la VAR. « Je l’accueille avec beaucoup de plaisir, apprécie Stéphane Moulin, coach du SCO. Si ça peut éviter les erreurs qui parfois influent sur les résultats, c’est une bonne chose. Moi, je suis pour la justice. Plus il y aura de la justice au niveau de l’arbitrage, mieux ça sera. »

Une aide pour les arbitres... souvent très critiqués

Même son de cloche quelques minutes plus tard dans la bouche d’Antoine Kombouaré, entraîneur de Guingamp. « Je suis très content. C’est bien car je suis un partisan de la vidéo. Je ne dis pas que ça va tout régler, mais ça va aider l’arbitrage. J’ai le souvenir de Rennes-PSG [en Coupe de la Ligue fin janvier], même si ça avait pris un peu de temps, toutes les décisions avaient été bonnes. Sans la vidéo, il y a des discussions à n’en plus finir. »

A entendre Stéphane Moulin, le recours à ce nouveau système est urgent pour l’arbitrage souvent pointé du doigt. « Il faut aider les arbitres sur les situations extrêmement litigieuses, ça va leur donner un élément supplémentaire. Je trouve que ça va dans le bon sens. La vidéo va éclaircir les situations pas claires. Cela va éviter les débats d’après match et même pendant le match. Cela va régler une grande partie des problèmes. » Et modifier quelque peu les programmes des talk-shows, souvent prompts à commenter (et critiquer) les décisions arbitrales…