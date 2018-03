C'est officiel, l'arbitrage video sera en place à la Coupe du monde en Russie (et en Ligue 1 l'an prochain)

Cette fois, c'est sûr. La video dans le foot, c'est fait. L'IFAB, l'organisme qui gère les lois du foot, a validé ce samedi l'entrée de la VAR (le vidéo-arbitrage) dans le jeu de football. Et ce dès la Coupe du monde 2018, en Russie. La video sera principalement utilisée pour quatre situations de jeu:

1/ But ou pas but

2/ penalty ou pas penalty

3/ carton rouge ou pas

4/ une erreur d'identité sur un joueur

>> A lire aussi : Mondial 2018: «Si nous pouvons aider l'arbitre, nous devrions le faire», Infantino persiste pour la vidéo

La France n'attendait que cette décision de l'IFAB pour faire entrer la vidéo dans définitivement dans son football. Dès la saison prochaine donc, la VAR sera instaurée en Ligue 1. « La VAR a été testée sur plus de 1.000 matchs depuis 2016 » a expliqué l'IFAB lors de son congrès.

⚽ HISTORIC DECISION: The IFAB`s General Assembly has just approved Video Assistant Referees to be used on a permanent basis. The VAR system has been trialled over the past two years in almost 1,000 football matches.



Read more about the news of the day! https://t.co/emKL8IMSiR pic.twitter.com/PZGni2qQkT