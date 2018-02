VIDEO. JO 2018: Les frissons du relais mixte, de l'argent à foison... Ce qu'il faut retenir de la 11e journée

Le relais mixte français, avec Bescond, Dorin, Desthieux et Fourcade, a été sacré champion olympique le 20 février 2018 à Pyeongchang. — CHINE NOUVELLE/SIPA

Des journées comme ça, on en redemande. On est passé par tous les états lors des JO de Pyeongchang, mardi. On a été heureux pour Marie Martinod, en argent pour ses derniers Jeux en ski halfpipe, déçus mais fiers mais un peu énervés pour Gabriella Papadakis et Guillaume Cizeron, parfaits sur leur programme libre mais pas assez pour aller chercher les Canadiens, et finalement médaillés d’argent en danse sur glace pour moins d’un malheureux point.

On a ensuite vibré comme jamais sur un relais de biathlon. Un immense Martin Fourcade a roulé sur l’Allemagne et résisté à la Norvège, terminant le boulot après trois boucles quasi parfaites de Marie Dorin, Anaïs Bescond et Simon Desthieux. Bref, c’était beau, et on vous résume ça en vidéo.