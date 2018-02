C'est le grand retour du couple Papadakis-Cizeron avec le programme libre cette nuit, à suivre à partir de deux heures du matin. Après avoir terminé deuxième lors du programme court, et ce malgré le problème du costume de la patineuse qui s'est décroché en tout début d'épreuve. Comme hier soir, on croit fort en eux ce soir pour faire briller la France en Corée. Sinon, de quoi d'autres sera faite norte nuit ? On ira notamment supporter nos deux Françaises Marie Martinod et Anaïs Caradeux lors de la finale damùes de halfpipe. Et sinon, mais là on ne sera déjà plus dans le live du matin, on a évidemment le relais mixte en biathlon à partir de 12h15.

>> On se retrouve vers 2h du matin pour suivre tout ça ensemble.