JO 2018: L'argent fait le bonheur de Martinod, pas de Papadakis et Cizeron... Ce que vous avez loupé cette nuit

Vous dormez la nuit ? Nous, pas pendant ces JO. Chaque matin, on vous raconte ce que vous avez loupé à Pyeongchang. Allez, bon p’tit dej'.

Le Français de la journée

Une médaille d’argent que l’on fête, une que l’on pleure. Voilà le bilan de cette nuit Bleue, à Pyeongchang. En ski halfpipe, Marie Martinod remporte une très jolie médaille d’argent, à 33 ans, alors qu’elle avait arrêté la compétition, après avoir perdu tous ses sponsors. Elle était folle de joie.

>> A lire aussi : VIDEO. Avec sa médaille, Marie Martinod offre un joli cadeau à ses sponsors

Gabriella Papadakis et Guillaume Cizeronont eux laissé couler quelques larmes, après une danse libre éblouissante. Ils ont été récompensés par un nouveau record du monde, mais n’ont pas réussi à rattraper leur retard sur les Canadiens Tessa Virtue et Scott Moir, déjà champions olympiques en 2010. Un souci de costume leur a coûté la médaille d’or…

La star

Elizabeth Swaney, éliminée des qualifications en ski halfpipe après n’avoir fait aucune figure. PAS UNE SEULE. C’était magnifique. (Et techniquement, c’était la nuit dernière, mais on ne résiste pas au plaisir de vous en parler.) Le CIO bloque les vidéos, mais si êtes un peu malin, ce n’est pas bien compliqué à trouver.

Le tweet

L’image

[긴급 공지] #2018평창 #스노보드 빅에어 여자 결선 경기 일자 변경되었습니다.(2.23→2.22. 자세한 내용 ▶ https://t.co/92RsVdEJoM

[#PyeongChang2018 Announcement] #Snowboard Big Air Ladies’ Finals Schedule Change from 23rd to 22nd of FEB. Check details at: https://t.co/3Ey54pU2Kv pic.twitter.com/N7hkLbyVSe