JO 2018: Maurice Manificat pour porter le ski de fond français... Svindal pour le doublé? Le programme de vendredi

Maurice Manificat peut tout à fait viser la médaille voire l'or sur le 15km style libre — Ulrik Pedersen/CSM/Shut/SIPA

Vendredi 16 février - Jour 7

Les Français du jour

Pas de biathlon vendredi aux JO de Pyeongchang et forcément moins de chances de médaille. Cela dit, on en attend beaucoup de Maurice Manificat sur 15km libre en ski de fond. C'est sa course. C'est dans cette spécialité qu'il excelle et domine le classement de la Coupe du monde. Il sera attendu, et il le sait. Malgré la grande forme des Norvégiens, il est tout à fait en mesure d'aller nous claquer une médaille. En plus, il paraît qu'il se sent bien.

Il y aura de l'alpin, demain aussi. Et là, on va être francs: si on s'en sort avec un podium sur le slalom dames ou le Super-G masculin, ce serait une réelle surprise. Mais qui n'aime pas les surprises? Enfin, à peu près toute l'équipe féminine de snowboard cross a une chance de médaille vendredi. Après Pierre Vaultier, la boucle serait bouclée.

La star du jour

Svindal, encore? Et si le bonhomme allait nous chercher un doublé complètement improbable en deux jours imposé par un calendrier bousculé par le vent des premiers jours? Il est, avec Jansrud et Kriechmayr, l'un des grands spécialistes de l'exercice et on l'imagine bien transcendé par l'or sur la descente. C'est très loin d'être une ineptie, en tous cas, même s'il n'a gagné qu'un Super-G cette saison.

La médaille que l'on n'attend pas

Décevant sur la descente, Adrien Théaux va arriver sur le Super-G avec les dents qui rayent la neige. On vous parie qu'il va sortir une belle course, digne de son statut. Et, avec un peu de chance avec les conditions climatiques, atterrir sur le podium. Une petite médaille d'argent, ça vous dit?

Les trois choses à ne pas louper

Le 15 km libre de Manificat en ski de fond

La journée de ski alpin

Le snowboard cross féminin

Les conseils lecture

Pierre Vaultier, la légende continue. Avec, en bonus, un soupçon de dramaturgie dans le scénario. On vous raconte tout ça.