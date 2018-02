JO 2018: Les Français peuvent y croire en patinage... Le slalom féminin reporté... Ce que vous avez manqué cette nuit

Le plus important c'est pas la chute, c'est l'atterrissage — David J. Phillip/AP/SIPA

Vous dormez la nuit ? Nous, pas pendant ces JO. Chaque matin, on vous raconte ce que vous avez loupé à Pyeongchang. Allez, bon p’tit dej'.

Les Français de la nuit

Vanessa James et Morgan Ciprès ont été plutôt bons sur l’épreuve du programme court, mercredi, en prenant la cinquième place à un point et demi du podium. Ils se qualifient ainsi facilement pour la suite des événements et le programme libre de jeudi. Il faudra être solide pour monter sur la boîte, mais clairement, la médaille n’est pas hors d’atteinte.

En patinage artistique, Vanessa James et Morgan Cipres ont réalisé une belle performance en programme court. Ils obtiennent un score de 75.34. A 30 et 26 ans, les patineurs français se sont montrés très complices sur la glace. #PyeongChang2018 #Francetvsport #patinaageartistique pic.twitter.com/iiNQdUHoNz — France tv sport (@francetvsport) February 14, 2018

La star de la nuit

Shaun White, who else ? Après la prodige Chloe Kim, les Etats-Unis poursuivent leur folle campagne olympique en snowboard half-pipe avec le troisième titre aux JO pour la légende de la discipline, âgé de 31 ans. Le score ? 97,25 sur son dernier run. Proprement monstrueux. Est-il nécessaire d’en dire plus ?

Le tweet

Zach Braff cherche partenaire pour patiner sur la glace. Si vous aimez les gens drôles, manifestez-vous auprès du médecin le plus cool de l’histoire.

I wish I had someone to ice dance with. pic.twitter.com/slhiW3U33v — Zach Braff (@zachbraff) February 14, 2018

L’image

Le vent souffle comme jamais depuis le début des Jeux olympiques du côté des sites alpins de Pyeongchang. Du coup, le slalom des filles a été annulé. On est bien loin de la parenthèse ensoleillée de la veille. L’épreuve est reportée au 16 février.