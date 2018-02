VIDEO. JO 2018: Des médailles et pas de surprise...Que s'est-il passé lors de cette 4e journée?

Alexis Pinturault et Victor Muffat Jeandet sur le podium avec le champion olympique Marcel Hirscher. — Morry Gash/AP/SIPA

Ils sont deux Français sur le podium du combiné ce mardi. Alexis Pinturault et Victor Muffat Jeandet ont remporté respectivement l’argent et le bronze, derrière l’intouchable Marcel Hirscher. Au bout de la nuit - en France, il était 7h45 du matin -, les deux skieurs ont apporté la 4e et la 5e médaille au clan français. En revanche, pas de surprise du côté du sprint classique de ski de fond où aucun Français ne figure dans le tableau final, Baptiste Gros, dernier représentant tricolore ayant été sorti en demie. Alexis Contin, en patinage de vitesse à l’épreuve du 1.500m, a terminé au-delà de la 20e place. Et Aurélien Fauconnet en short track sera en 1/4 de finale du 1.000m samedi.