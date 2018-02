JO 2018: Peur sur la ville... Une sale épidémie de gastro fait trembler Pyeongchang

Le service Paint de 20 Minutes a envoyé ses membres les plus hypocondriaques à Pyeongchang. — 20 Minutes

Une épidémie de gastro-entérite a été détectée sur les sites olympiques.

Les organisateurs et les athlètes prennent les choses très au sérieux.

De l’un de nos envoyés spéciaux à Pyeongchang,

Et dire qu’on n’a même pas négocié de prime de risque… En même temps, on s’attendait à tout, sauf à ça. L’apocalypse nucléaire, OK. Mourir de froid dans la zone mixte du biathlon par -27 degrés, OK. Mais une épidémie géante de gastro-entérite… Non, on n’était pas prêt. Les journalistes qui débarquent à Pyeongchang découvrent un peu partout des affiches légèrement anxiogènes. En gros, « attention, un norovirus rode. » Plutôt fort, d’ailleurs : ce jeudi, le comité organisateur comptait déjà 128 personnes malades, un chiffre en constante augmentation ces trois derniers jours.

Les symptômes ? Maux de tête, d’estomac et diarrhée. Une bonne gastro, quoi… Petite spécificité, toutefois, des norovirus : ils sont en général hautement contagieux, particulièrement dans des lieux clos ou des milieux très fermés. Un village olympique, par exemple…

« Suffit de pas grand-chose »

« Ça inquiète surtout nos médecins » : le bosseur Benjamin Cavet est à peu près détendu au moment d’évoquer le sujet. Plus que son coéquipier Anthony Benna, en tout cas :

Il suffit de pas grand-chose pour tomber malade : toucher une poignée de porte et manger aussitôt… C’est sûr qu’il faut faire attention. On nous a répété de bien se laver les mains, de pas utiliser les affaires d’un autre athlète, et de surtout ne jamais boire dans une bouteille ouverte…

« Il faut faire très attention mais on a l’habitude ! » Le fondeur Maurice Manificat a plus peur du froid que de la gastro, qui peut tout de même pourrir une quinzaine, surtout dans les sports d’endurance. « J’ai déjà chopé la grippe sur une compétition, l’enfer », raconte Baptiste Gros, qui sourit des nombreuses mesures de prévention prises par les organisateurs.

Le nombre de personnes malades a triplé en deux jours. - D. Gannon / AFP

Un exemple parmi mille : dans certains restaurants, des bénévoles balancent d’office une goutte de gel hydroalcoolique dans les mains des athlètes qui s’apprêtent à déjeuner. Les organisateurs, qui se sont très formellement « excusés » pour cet épisode ont en effet vu les choses en grand :

Les 1.200 agents de sécurité possiblement contaminés ont été placés en quarantaine, et remplacés sur les sites par des militaires.

L'endroit d'où est parti l'épidémie a été intégralement désinfecté.

Une enquête sur « l’eau du robinet, le staff des cuisines et les denrées alimentaires » a été lancée.

Le PQ suspendu, c'est lié à l'épidémie de gastro ou c'est traditionnel? Enquête à lire très vite sur @20minutesSport #PyeongChang2018 pic.twitter.com/hvFbRl2sOH — Jean Saint-Marc (@JeanSaintMarc) February 7, 2018

Par contre, on s’est renseigné : les petits rouleaux de papier toilette que l’on trouve dans les bus n’ont rien à voir avec l’épidémie. « C’est souvent comme ça dans les cars en Corée, c’est pour se moucher », nous a expliqué un bénévole. Vous pouvez remercier le service investigation de 20 Minutes Sport, sur le pont même au fin fond de la Corée du Sud.