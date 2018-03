«A Way Out»: On a réussi à s'évader à deux et c'était mieux qu'un épisode de «Prison Break»

JEUX VIDEO On a testé «A Way Out» à deux et cette cavale truffée de très bonnes idées nous a bluffé...

Dirigez à deux en vous coordonnant cette embarcation. A Way out est un jeu où l'échange avec son compagnon (sa compagne) de jeu est indispensable. — EA

La cavale à laquelle nous invite «A Way Out» nous a tenu en haleine plusieurs heures.

Ce jeu d'aventure et d'évasion ne se joue qu'à deux.

L'aventure est excitante et pleine de rebondissements.

Si vous n’avez pas d’amis, pas de famille, pas de chéri(e)… vous pouvez déjà laisser tomber A Way Out (PS4, Xbox One et PC) ! Si vous en avez des proches autour de vous, en revanche, foncez, vous ne le regretterez pas. Ce jeu d’aventure et d’action signé du Libano-Suédois Josef Fares se joue exclusivement à deux, assis sur le même canapé ou bien en ligne.

Bon à savoir : il suffit d’un seul exemplaire du jeu, même pour vivre l’expérience à distance. Pour le coup, je réquisitionne Arnaud de Keyser, rédacteur en chef de Jeux Vidéo Magazine. Il incarnera Léo, le plus brutal des deux héros. Et j’endosserai le rôle de Vincent, un type plus posé et plus réfléchi, ce qui correspond d’avantage à mon caractère. Alors que les portes du pénitencier s’ouvrent, l’aventure commence…

Et c’est du cinéma ! Josef Fares a étudié le 7e art, réalisé des films et cela se sent : sa mise en scène confine parfois au génie, comme lors de la scène de l’hôpital où la caméra virtuelle est en perpétuel mouvement entre les étages du bâtiment. Mais aussi dans les dialogues (intégralement en anglais), les clins d’œil à de nombreux films (Les Evadés, Old Boy…) et son rythme qui rappelle les meilleures séries TV.

Changement de point de vue et de caméra pour mieux rendre compte de la situation. La mise en scène de A Way out est remarquable. - EA

Parce que le jeu se découvre à deux de façon "asymétrique" (comprenez que chaque joueur peut vivre sa vie de façon autonome par moments), l’écran est la majeure partie du temps divisé en deux. On suit l’aventure de son comparse tout en vivant la sienne. Alors que Vincent entre en prison pour un crime qu’il n’a pas commis, Léo rumine un plan d’évasion. La coopération est évidemment au cœur du gameplay d’A Way Out.

A plusieurs moments clé les deux hommes doivent agir de concert : pour descendre des rapides en barques, pour affronter des adversaires, pour conduire une voiture tout en tirant sur la police, pour ouvrir une porte résistante… Les situations lors desquelles il faut se coordonner sont nombreuses. « Mais t’es où là ? me lâche Arnaud en train d’être malmené par des taulards, j’ai besoin de toi ! »

Des courses-poursuites en voiture ou bien à pied dynamisent l'action. - EA

De nombreux mini-jeux viennent ponctuer l’aventure : une partie de fléchette, une autre de basket, un duel sur borne d’arcade, un bras de fer, un concours d’équilibre sur chaise roulante… Autant d’actions anodines qui nourrissent néanmoins le lien entre les deux personnages mais aussi les deux jours. Impossible de ne pas se moquer d’Arnaud qui, au final, perd la plupart des épreuves… Mais ce lien se tisse aussi autour de choses banales de la vie.

Le lancer de fer à cheval... sans doute le seul mini-jeu remporté par Arnaud de Keyser de Jeux Vidéo Magazine. - EA

C’est assez rare de vivre à deux une histoire qui se partage vraiment. Où chaque joueur doit faire sa part et découvre petit à petit la profondeur de ces deux héros au charme certain. Léo, père d’un petit garçon, amoureux de sa femme et trahi par un gangster, Vincent, piégé par ce même truand, laissant sa femme enceinte seule le temps de purger sa peine de prison… Fares met en scène ces séquences de façon touchante. Les retrouvailles des couples, des parents et des enfants font mouche. On s’entend dire « elle est quand même mignonne, ma fille… », avant d’enchaîner avec une séquence de course-poursuite mémorable.

Côté réalisation graphique, l'ensemble reste plus que correct. D'autant que la diversité des lieux est grande. - EA

A Way Out parvient rapidement à distiller de beaux moments d’émotions. La trame principale a beau être classique, vivre cette évasion et cette cavale à deux est un moment de jeux vidéo assez unique. Chaque personnage apportant son propre style. Jouerez-vous comme Léo, de façon plus agressive et violente, ou comme Vincent, préférant la ruse et la négociation ? Inutile de vous dire qu’Arnaud s’est glissé sans peine dans la peau de Léo…

Choisissez entre le style brut de Léo et celui plus en finesse de Vincent. - EA

Il faudra à certains moments décider de la façon d’agir et pour cela être d’accord. A Way Out est un jeu d’échange, même entre les joueurs. On discute, on négocie, on se chamaille pour décider de la meilleure marche à suivre. L’interaction entre les personnages devient une interaction entre joueurs. Une vraie aventure qui se vit à deux et qui offre, après un démarrage un peu lent, de purs moments d’étonnement, de jubilation et d’échange. C’est la clé de voûte de cet A Way Out et ce qui fera son succès.

