Une influenceuse américaine emprisonnée pour avoir maltraité ses enfants

Elle se posait en modèle alors qu’elle se comportait comme un monstre : l’américaine Ruby Franke, créatrice d’une chaîne YouTube dispensant des « conseils en parentalité » et suivie par 2,3 millions de followers, vient d’être condamnée à quatre ans de prison… pour avoir maltraité ses enfants, révèle la BBC.

Ruby Franke and 8 passengers: The rise and fall of a parenting influencer https://t.co/evMv2QLMOc — BBC News (World) (@BBCWorld) September 10, 2023 L’accès à ce contenu a été bloqué afin de respecter votre choix de consentement En cliquant sur« J’accepte », vous acceptez le dépôt de cookies par des services externes et aurez ainsi accès aux contenus de nos partenaires. Plus d’informations sur la pagePolitique de gestion des cookies J’accepte

Apparemment « bien sous tous rapports », cette maman de 42 ans a vu sa réputation se fissurer lorsque l’un de ses fils, âgé de 12 ans, s’est présenté attaché à une chaise et manifestement dénutri chez des voisins de la famille Franke, auxquels il a confié « s’être enfui de chez lui par la fenêtre ».

Le visage émacié et des blessures ouvertes

Selon les autorités de l’Utah, le petit garçon « avait le visage émacié, des blessures ouvertes et ses extrémités étaient couvertes de scotch de travaux ». Alertée, la police s’est rendue chez les Franke puis chez Jordi Hildebrandt, la collaboratrice de l'influenceuse, où elle a découvert une sœur de la victime « dans le même état physique » que son frère.

Arrêtée, Ruby Franke a reconnu avoir frappé à coups de pied l’un de ses fils et lui avoir maintenu la tête sous l’eau « en lui obstruant la bouche et le nez avec les mains ». Elle et sa collaboratrice ont également avoué avoir obligé l’enfant de 12 ans à effectuer des travaux de jardinage en pleine canicule et avoir forcé sa plus petite sœur à sauter sur un cactus.

Une peine qui pourrait s'alourdir

La mère (indigne) et madame Hildebrandt ont toutes deux plaidé coupable de quatre des six chefs d’accusations de maltraitance qui leur étaient adressés. Ruby Franke a été condamnée, le mardi 20 février 2024, à quatre ans de prison ferme… qui pourraient être prolongés de onze à vingt-six ans au gré des prochains chefs d’accusation, précise Sky News.

Le mari de Ruby Franke a demandé le divorce et réclamé la garde de leurs six enfants. Quant à la chaîne de la principale accusée, « 8passengers », sur laquelle elle prônait des règles éducatives très strictes, elle a été désactivée par la plateforme YouTube.