Après Pascal Praud, Jul et Cédric Grolet, Malik Bentalha s’en prend aujourd’hui au créateur de mode Jacquemus. Dans une parodie de 13 minutes qui s’intitule « Jacques-Mouss, 24 heures avec le génie de la mode », l’humoriste et acteur tourne en dérision le styliste français originaire de Provence, rebaptisé Moustapha Jacquemard, alias « Jacques-Mouss ».

Ce faux documentaire siglé « Konbini Originals » et mis en ligne jeudi sur YouTube, truffé de clichés sur le monde de la mode, a été visionné plus de 500.000 fois en moins de 24 heures. En immersion dans son atelier de création, on y découvre Jacques-Mouss, interprété par Malik Bentalha, en pull et sneakers rose, choisir les pièces de son prochain défilé en compagnie de son équipe.

« Y a que le slip en aïoli qui est prêt, et encore y a des traces de merde à l’intérieur »

« Le chapeau en pan-bagnat, on en est où ? », « le jean en bouillabaisse, super, il est fini », « le débardeur en fougasse, je ne le trouve pas », « y a que le slip en aïoli qui est prêt, et encore y a des traces de merde à l’intérieur », lance ainsi tous azimuts Jacques-Mouss à ses collaborateurs. Des tenues insolites, faisant directement référence au styliste français, connu pour son regard novateur sur la mode et ses défilés originaux mettant très souvent en lumière ses origines du sud de la France.

Dans cette parodie truffée de petits clins d’œil et de références pop culture, les mannequins sont payées avec « les huiles d’olive de sa mère » et forcées de se déplacer à vélo. Et quand on aborde la valeur des pièces de sa collection, Jacques-Mouss s’agace un peu. « C’est pas très Marseille de parler prix, c’est pas pastis, c’est pas navette, c’est pas lavande, […] C’est pas La Maison de mon père, La Gloire de ma sœur, […] nous chez Jacques-Mouss on ne parle pas argent, on fait ça par amour des tissus, des défilés, de la Provence ».

« Pomme, Clémentine, Poire, toute la salade de fruits sera là »

Pour son défilé, le créateur explique également face caméra qu’il compte inviter de nombreux VIP. « Christophe and the Queen, Pomme, Clémentine, Poire, toute la salade de fruits sera là », déclare Jacques-Mouss, ajoutant que « les rappeurs seront au fond, ils ne seront même pas au défilé, on va leur monter une annexe, ils feront des photos entre rappeurs, […] et c’est un échange de bons procédés, parce que nous ça nous permet de toucher un public urbain qui vont acheter parce qu’ils ont vu le dernier rappeur mettre nos tenues […] alors qu’ils sont au RSA, […] c’est un win-win ».

A la fin du faux documentaire, le styliste se confie de manière un peu plus personnelle. « Tout ce que je veux, c’est que mes créations vivent encore de longues années, après peu importe que ce soit à travers un t-shirt en tchoutchouka ou un sac paëlla qu’on peut retrouver dans ma nouvelle boutique rue Saint-Honoré », lâche-t-il. Pas sûr que le véritable Jacquemus se reconnaisse dans le personnage incarné par Malik Benthala. Le styliste, qui n’a pas encore réagi à cette parodie, est actuellement en plein préparatif de son prochain défilé qui aura lieu le lundi 29 janvier, à Saint-Paul-de-Vence (Alpes-Maritimes).