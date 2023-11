Le sketch a déjà été visionné plus de 20 millions de fois sur la plateforme X (Twitter) et plus de 500.000 fois sur YouTube en seulement 24 heures… L’humoriste français Malik Bentalha a publié ce jeudi soir sur les réseaux sociaux une vidéo satirique de l’émission l’Heure des Pros diffusée sur CNews, qui a semble-t-il beaucoup fait rire les internautes.

Dans cette parodie d’une quinzaine de minutes intitulée « L’Heure de trop », le comédien de 34 ans tourne en dérision plusieurs personnalités, parmi lesquelles Pascal Praud (rebaptisé Patrick Traud), le présentateur emblématique de l’émission de CNews qui fait régulièrement l’objet de polémiques, l’imam de Drancy Hassen Chalghoumi (Larsen Harbouniou, imam de Nancy) ou encore la journaliste Élisabeth Levy, directrice de Causeur et habituée des plateaux de CNews (Vivianne Bouchard, directrice du magazine « Bleu Blanc Rouge »).

Bienvenue à South Park. pic.twitter.com/Dv9iLe2V0d — MALIK BENTALHA (@MalikBentalha) November 23, 2023



« 16 minutes de fou rire »

L’émission démarre avec une chanson de Michel Sardou en bande-son : « Rien de tel qu’une musique entraînante pour commencer, n’en déplaise aux fâcheux », lance ainsi le présentateur Patrick Traud, lunettes rouges au bout du nez, avant d’aborder plusieurs sujets. « La djellaba est-elle un vêtement religieux ? » ou encore « Un policier attaqué dans un lycée : faut-il interdire les élèves ? » s’interrogent ainsi les invités du plateau.

Les clins d’œil et les punchlines fusent tout au long de ce sketch pour se moquer des débats souvent jugés polémiques qui ont pu avoir lieu sur le plateau de cette émission, diffusée chaque matin sur CNews. « Merci pour ce moment » ou encore « 16 minutes de fou rire… rien qu’en voyant le début, on savait déjà que c’était une masterclass », ont notamment écrit certains internautes, pour qui « la caricature est finalement très proche de la réalité ».

Une parodie pour promouvoir son prochain spectacle

Mais l’engouement pour cette parodie de l’émission de Pascal Praud s’explique surtout par le personnage caricatural d’Hassen Chalghoumi, l’imam de Drancy, joué dans le sketch par Malik Bentalha en personne. « Moi je voudrais faire un gros bisou au président de la République que je l’aime beaucoup avec ses ministres qu’ils se bagarrent tous les jours contre l’islam », déclare ainsi le faux imam Larsen Harbouniou, « double médaillé olympique d’islam », et auteur du livre « Les musulmans stop ».

10,6 millions de vues pour la parodie publiée par @MalikBentalha, dont peut-être vous.

10,6 millions de vues pour la parodie publiée par @MalikBentalha, dont peut-être vous.

Oui, mais avez-vous appelé ce numéro ? Si ce n'est pas le cas, composez-le et écoutez donc. pic.twitter.com/RurEAay9Uh — Al Kanz (@Alkanz) November 24, 2023



Au-delà de la volonté de se moquer de l’émission de CNews, l’humoriste a voulu faire passer un message à tous ses fans. A un moment lors du sketch, un numéro de téléphone apparaît lorsque s’exprime l’un des invités, AbdelKader Ziani, diplômé d’Harvard, qui tente de défendre un islam « de paix et d’amour ». En appelant ce numéro, on tombe ainsi sur la messagerie de l’imam Harbouni, qui n’est autre que le célèbre humoriste, qui annonce alors son grand retour sur scène, avec un troisième spectacle.