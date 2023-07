Du rouge au bleu. Pascal Praud anime le mercato médiatique ce mercredi. La figure de proue de la chaîne CNews rejoint Europe 1, radio également dans le giron du milliardaire Vincent Bolloré, depuis l’absorption du groupe Lagardère par Vivendi. Jusqu’à présent, le journaliste animait sur RTL « Les auditeurs ont la parole ».

Sur Europe 1, Pascal Praud prendra les commandes du lundi au vendredi de 11 heures à 13 heures de « Pascal Praud et vous » en direct autour de tous les sujets qui font l’actualité, à partir du 28 août, a annoncé Europe 1 sur Twitter.

Le rapprochement CNews-Europe 1 encore plus poussé

Ce transfert, le plus important du mercato médiatique de cette saison, devrait pousser encore un peu plus le rapprochement entre Europe 1 et CNews, qui partagent déjà plusieurs têtes d’affiche, comme Laurence Ferrari et Sonia Mabrouk.

Le 30 juin, Pascal Praud avait annoncé en direct son départ de RTL. Dans « L’heure des pros » sur CNews, Pascal Praud, 58 ans, mène des débats sur des sujets d’actualité, entouré de chroniqueurs, dont beaucoup marqués très à droite. Avant de devenir l’homme fort de CNews, Praud a longtemps été journaliste sportif, notamment dans « Téléfoot » sur TF1.