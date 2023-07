C’est un refus catégorique et définitif. La rédaction du JDD ne lâche rien et poursuit sa grève contre la nomination de Geoffroy Lejeune à sa tête. « Nous demandons toujours à la direction du groupe de renoncer à la nomination de Geoffroy Lejeune à la tête du JDD et d’offrir à la rédaction des garanties d’indépendance juridique et éditoriale. Pour toute réponse, nous avons été conviés à le rencontrer ce matin [mercredi] à 11h15 pour qu’il nous expose son "projet". Rencontre que la rédaction a refusée », a indiqué la Société des journalistes (SDJ) dans un communiqué.

« La ligne qui est la sienne va à l’encontre de l’identité du JDD. (…) On ne le reconnaît pas comme directeur de la rédaction », a affirmé Bertrand Greco, coprésident de la SDJ du Journal du Dimanche, dont le discours a été accueilli par des applaudissements. Une quarantaine de personnes se sont rassemblées devant les locaux du groupe Lagardère, au moment où Geoffroy Lejeune est venu s’adresser à la rédaction. Tous portaient un badge « JDD en grève ».

Grève reconduite

En parallèle, la rédaction a reconduit pour 24 heures sa grève pour son 13e jour consécutif. Au total, 94 % des votants se sont exprimés pour sa poursuite.

Nombre d’observateurs voient dans l’arrivée de Geoffroy Lejeune à la tête du journal, très suivi par les milieux politique et économique, la main du milliardaire Vincent Bolloré, aux opinions réputées ultra-conservatrices. Une caisse de grève a été ouverte pour soutenir le mouvement et une pétition a été lancée. Elle avait recueilli mercredi près de 37.500 signatures.