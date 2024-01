Sur YouTube, les pranks inspirés des tueurs en série inspirent et inquiètent

Internet ne va-t-il pas trop loin pour faire rire sur les ruines d’histoires sordides de tueurs en série ? C’est la question que pose le témoignage de Mathias, dans le documentaire Serial killer : autopsie d’une fascination, diffusé ce vendredi sur France 5. Jeune étudiant, il rencontre un homme sur une application de rencontre qui l’invite à passer la soirée chez lui. Une fois sur place, son rendez-vous galant lui propose d’aller prendre une douche. Mais en ouvrant la porte de la salle de bain, Mathias découvre un cadavre allongé sur le sol ainsi que des morceaux de chair dans le lavabo. Face caméra, l’homme piégé raconte les conséquences de ce canular et les chocs post-traumatiques subis par la suite.

Ce genre d’histoire, il y en a malheureusement plusieurs dizaines. Depuis la hype de la série Jeffrey Dahmer, les créateurs de contenu adeptes des caméras cachées suivent un même modus operandi : se vêtir d’une perruque blonde et de grosses lunettes comme le tueur en série américain afin de faire peur à plusieurs visiteurs dans leur faux domicile. Sur différents sites, les victimes sont piégées en pensant passer une agréable soirée ou acheter un beau meuble pour finalement s’enfuir, effrayé, après avoir découvert des scènes de crime. Parfois même, ces mauvaises blagues conduisent jusqu’aux tribunaux. En janvier dernier, le youtubeur La Menace a été accusé devant le tribunal correctionnel de Bordeaux d’usurpation de qualité et de violence pour avoir mis en scène une fausse scène de crime. Le procureur avait alors requis une amende de 800 euros, trois mois de prison avec sursis et un stage de citoyenneté.

Un moyen de prévention, selon un youtubeur

Au procès l’avocate de la partie civile, Maître Chloé Mondon, avait souligné la gravité des actes laissant « un vrai traumatisme aujourd’hui et de vraies séquelles qui restent ». L’objectif derrière ce procès ? Sensibiliser à ces sujets et obtenir « une prise de conscience » des vidéastes, espérait alors l’avocate.

Pourtant, chez les créateurs de contenu, ces canulars sont un succès… En témoignent les commentaires sous les différentes vidéos. « Tu le fais trop bien le rôle », « Comment tu as réussi à être sérieux pour la première personne, je me tape des barres », « Le déguisement incroyable », « Deuxième partie, s’il te plaît », lit-on parmi les réactions d’une vidéo publiée il y a un an sur le compte de Cam off, suivi par un million d’abonnés. Derrière le déguisement de Jeffrey Dahmer, on retrouve Anthony qui a décidé à son tour de piéger un acheteur du Bon coin à la Jeffrey Dahmer. Mais lui voit surtout cette vidéo comme un moyen de prévention. « Toutes nos caméras cachées et expériences sociales ont un message à la fin. Nous avons voulu montrer aux gens qu’il y a des fous partout et qu’il ne faut pas rentrer chez n’importe qui ».

« On s’est même pris un coup de poing »

Le choc, Anthony le comprend. « Bien sûr qu’il y a une certaine violence psychologique. Quand les gens voient un cadavre, je comprends qu’ils puissent être choqués ». Le créateur de contenu en a d’ailleurs fait les frais dans la réaction de ses cibles lorsqu’il leur a avoué le prank. « On s’est même pris un coup de poing », avoue-t-il. Mais, au téléphone, Anthony semble minimiser les répercussions. « Quelqu’un qui est sain d’esprit, il va être choqué sur le coup. On va lui dire que c’est une caméra cachée, il va peut-être mettre un certain temps à redescendre, y penser le soir même, le lendemain. Mais après c’est fini ». Après le procès de son collègue youtubeur La Menace, Anthony peine à comprendre la condamnation du créateur de contenu. « Je ne comprends pas que ça soit traîné en justice. Les gens voient de la violence tous les jours sur Internet et à la télévision, souligne-t-il en citant le film L’exorcisme. Les gens ne portent pas plainte après l’avoir vu ».

S’il assure qu’il n’y a pas mort d’homme, Anthony ne compte pas continuer les caméras cachées d’horreur, qui n’est pas son thème de prédilection. « Je veux juste faire passer un message et aujourd’hui je pense que le message est passé ». A l’époque, le créateur du compte Cam off avait regardé la série Netflix sur Dahmer « parce que c’était hyper hype ». « Mais ça ne m’a rien apporté. Je vous rassure, je n’ai pas de poster de Jeffrey Dahmer dans ma chambre, je ne suis pas un fada ».