Voici le top 5 des applications de rencontre préférées des Français

Ça matche entre les Français et les applis de rencontre. Aujourd’hui, 22 % des nouveaux couples (formés au cours des 12 derniers mois) déclarent s’être connus via une application ou un site de rencontres. Meetic est l’application qui arrive en tête du top 5 des applis de rencontre préférées des Français, classement* établi par Marque préférée des Français et que vous 20 Minutes vous révèle. Le « dating » à la française devance le géant américain des rencontres Tinder. Sur la troisième marche du podium, l’appli sucrée Fruitz. Les deux autres applis de rencontres du top 5 sont happn et Elite Rencontre.

Pour celles et ceux qui viendraient de rencontrer un « date » et qui envisageraient de partir avec en vacances, on vous conseille de (re) lire cet article Mariés, fauchés, friendzonés… Les vacances avec un plan Tinder, « ça passe ou ça casse ».

