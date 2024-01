« Et si on profitait de l’éclat de la couronne de Miss France pour aveugler des internautes (trop) naïfs ? ». C’est l’idée qu’ont eu des escrocs pour lancer une arnaque d’envergure sur Facebook et Instagram, explique Numerama.

La magouille consiste en la diffusion de fausses publicités illustrées par des photos d’Ève Gilles, Miss France 2024, dans des posts promettant « des révélations financières susceptibles d’ébranler les fondements de la société française ». Rien de moins…

Depuis le 26 décembre 2023, près de 590 posts frauduleux auraient ainsi été publiés sur les réseaux sociaux. Numerama évoque ainsi quelques exemples, de fausses critiques émises par des célébrités comme Yann Barthès, l’animateur de « Quotidien » sur TMC, ou Anne-Claire Coudray, présentatrice du « 20 heures » de TF1.

Des photos modifiées pour faire apparaitre Ève Gilles le visage couvert d’hématomes - Captures d'écran Numerama

Les followers qui auraient la mauvaise idée de cliquer sur les liens proposés sont alors redirigés vers de faux articles de médias d’actualité (Le Monde, Libération) qui font la promotion d’opérations de trading bancaire via des cryptomonnaies. Le but étant, bien évidemment, de les délester de leurs économies.

Une technique aux multiples applications

De plus en plus populaire dans le milieu des pirates informatiques, cette technique de hacking – souvent dénoncée par le ministère de l’intérieur ou celui de l’Économie – est parfois utilisée par des états cherchant à interférer dans le traitement de l’actualité d’un pays à l’occasion, notamment, d’élections locales ou nationales.

L’image d’autres personnalités, dont la comédienne Virginie Efira, a déjà été exploitée dans ce type d’arnaque. Contactée par Numerama, Meta, la maison mère de Facebook et Instagram, a simplement répondu que « les contenus qui tentent de tromper, de mentir intentionnellement ou d’exploiter les autres pour obtenir de l’argent ou des biens » étaient systématiquement supprimés.