Depuis 2017, avec sa rubrique « Fake off », 20 Minutes lutte contre les fausses informations. Chaque jour, nous tentons de démêler le vrai du faux à travers de nombreux sujets, qu’ils soient politiques, économiques ou liés à l’environnement ou au numérique.

À l’occasion de la journée du fact checking, le 2 avril, les journalistes du service « Fake off » ont souhaité répondre à la question qu’il est encore légitime de poser aujourd’hui : A quoi sert encore le fact-checking ?

Pour nos quatre journalistes de la rubrique, Emilie Jehanno, Mathilde Cousin, Maïwenn Furic et Lina Fourneau, il existe principalement trois raisons pour lesquelles le fact checking a encore toute sa place aujourd’hui dans l’univers des médias. D’une part car la pratique aide à préserver la démocratie en luttant contre la désinformation, parfois utilisée comme arme politique. D’autre part car le fact checking s’adapte aux nouvelles technologies qui deviennent de plus en plus performantes. Et enfin car le fact checking permet de renforcer la confiance envers les médias en assurant une information juste, vérifiée et transparente.