Ève Gilles, sacrée Miss France samedi 16 décembre 2023, serait aussi joueuse de football ? C’est en tout cas ce qu’ont cru comprendre de nombreux internautes, en interprétant un peu trop rapidement une publication sur Facebook.

Dans une publication sur le réseau social, une page intitulée « Cœurs de Foot » a publié deux photos. L’une montre une joueuse de foot aux cheveux courts, l’autre la nouvelle lauréate du concours de beauté. Les deux femmes aux cheveux courts ont une coiffure légèrement similaire.

Le texte de la publication indique : « Félicitations à Ève Gilles, Miss France 2024, qui prouve qu’on peut être élue et/ou jouer au foot, même avec les cheveux courts, n’en déplaise à certains »

« Bravo miss Ève pour votre originalité et de dépoussiérer cette grande institution qu’est miss France et en plus joueuse de foot respect à vous car vous démontrer aussi que le football féminin peut s’accorder avec la féminité représentée par miss France », félicite par exemple une internaute dans les commentaires de la publication. « Bravo c’était ma favorite en plus elle joue au foot », se réjouit un autre.

La publication a aussi été postée sur X (Twitter), et reprise dans plusieurs vidéos sur TikTok, où elle suscite la même fausse interprétation.

FAKE OFF

La femme sur la photo de gauche n’est pas la nouvelle Miss France, mais la joueuse française Elisa de Almeida, qui évolue au poste de défenseuse au Paris Saint-Germain et en équipe de France.

Le texte de la publication qui a induit en erreur les internautes, le « et/où » a donc toute son importance. Ces photos ont été postées par la page Facebook de « Cœurs de Foot », un média sur l’actualité du football féminin, dimanche 17 décembre, au lendemain du sacre de Miss France 2024.

La joueuse française a par ailleurs réagit à la publication de la page Facebook en la repostant sur son profil accompagnée de deux émojis « 😅😅 », assez explicites au vu de la confusion que cette dernière a pu créer.

Les passions de la jeune femme de 20 ans, étudiante en deuxième année de licence mathématique et informatique, sont plutôt l’équitation et la danse, comme 20 Minutes le mentionnait dans un précédent article. On peut d’ailleurs en avoir la preuve sur le compte Instagram de la nouvelle égérie française.

View this post on Instagram A post shared by Eve Gilles (@evegillesoff)

Ève Gilles est par ailleurs la cible de très nombreuses critiques concernant son physique, dont ses cheveux courts ou son corps. Elle a récemment fait part de son « ras-le-bol » concernant les attaques et le harcèlement dont elle fait l’objet en ligne.

Contactées par 20 Minutes, la Société Miss France et la page Facebook « Cœurs de Foot » n’ont pas donné suite.