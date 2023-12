Au départ elles étaient trente, mais à la fin, il n’en restera qu’une. Non, vous n’avez pas cliqué sur le mauvais article, oui, il s’agit bien de Miss France 2024. L’élection de la grande gagnante se déroulera samedi soir à Dijon, lors d’une cérémonie diffusée à partir de 21h10 sur TF1. A l’issue d’une longue soirée autour du thème de « La boîte à musique », les fans du concours de beauté découvriront enfin qui succédera à Indira Ampiot, Miss France 2023.

En lice, 30 candidates. Mais seules la moitié d’entre elles pourront encore prétendre à la couronne lorsque résonnera le générique de lancement de l’émission. Pour cause, 15 jeunes femmes sont mises hors course quelques jours seulement avant l’élection par un jury de présélection. Voyage de préparation, entretien individuel… 20 Minutes vous explique comment est élue la gagnante du concours.

Paddle yoga, culture G et entretien individuel

Un véritable parcours de la combattante attend les 30 miss dès leurs élections régionales. A commencer par le traditionnel voyage de préparation qui se déroule à l’automne et qui les met toutes une première fois à l’épreuve. Cette année, elles se sont envolées en novembre pour la Guyane, où elles ont passé dix jours en cohabitation. Au programme ? Des balades en forêt, une séance de paddle yoga, des cours pour apprendre à défiler sur un catwalk ou encore la découverte du centre spatial de Kourou, précise le site de la Dépêche.

Petite séance de yoga paddle lors du voyage de préparation des miss en Guyane. - LAURENT VU/SIPA

Tout au long de ce séjour, les membres du comité Miss France (dont la nouvelle directrice du concours Cindy Fabre), les ont évaluées sur leurs qualités d’éloquence, leur aisance en public ou encore leur sens de la camaraderie. Elles ont également dû relever le fameux test de culture générale (accompagné pour la première fois d’une dictée), dont les résultats comptent pour l’évaluation globale de chacune des candidates. Une épreuve remportée par Adeline Vetter, Miss Alsace 2024.

Une fois de retour en métropole, c’est la dernière ligne droite. Les candidates poursuivent leur entraînement et multiplient les répétitions pour la finale. Un examen particulièrement redoutable les attend trois jours avant la cérémonie (ce mercredi, donc) : l’entretien individuel avec le jury de présélection. Une « sorte de grand oral », décrivait Sylvie Tellier à TVMag en 2019.

Les unes après les autres, elles se présentent devant ce jury (dont la dizaine de membres gravitent généralement autour du comité Miss France ou de TF1), qui juge leurs motivations ou encore leurs capacités à endosser l’écharpe de Miss – et ses obligations – pendant un an. « Personnellement, je ne retiendrais pas dans mes quinze demi-finalistes une jeune femme que je ne jugerais pas apte à devenir Miss France. Je ne la sanctionne pas mais je la protège », expliquait l’ancienne directrice du concours. A la suite de cet entretien, chaque membre du jury accorde des points à ses 15 favorites, un vote protégé par la présence d’un huissier. Le nom des miss présélectionnées est gardé secret jusqu’à son dévoilement en direct sur TF1.

Un vote 50/50 entre le jury et le public

Et après ? Place au direct. Si 30 candidates enchaîneront les premiers défilés de la cérémonie avec le sourire samedi, 15 seront déjà hors course sans le savoir (mais en ayant tout de même en tête que le sort en est jeté). Comme les téléspectateurs, elles découvriront cette première short list dévoilée par Jean-Pierre Foucault au cours de la soirée. C’est ensuite qu’entreront en scène les téléspectateurs et le jury 100 % féminin de cette édition 2024, présidé par Sylvie Tellier (oui, elle est de retour). A ses côtés, siégeront l’actrice Stéfi Celma, la chanteuse Nolwenn Leroy, la mannequin Adriana Karembeu, la boxeuse Estelle Mossely, l’humoriste Elodie Poux et la pâtissière Nina Métayer.

Le jury devra sélectionner les 5 dernières miss pour la finale, 50/50 avec le vote du public. Et rebelote pour désigner la grande gagnante lors du dernier tour, Miss France 2024, élue à la toute fin de l’émission selon ce même procédé. En résumé : ne vous attachez pas trop à votre miss régionale ou à votre petite préférée avant l’annonce des 15 premières prétendantes à la couronne, vous risqueriez d’être déçu dès le début de la soirée (après, si vous aimez souffrir, libre à vous).