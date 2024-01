« POV : Ton ex t’envoie un message pour le nouvel an ». Sur TikTok, des milliers d’exemples affluent depuis quelques jours. Des anciennes relations disparues depuis des années reviennent à la surface et demandent des nouvelles, d’autres plus cash décident directement de passer à l’offensive. « Je sais qu’on ne parle plus, mais je voulais te souhaiter une bonne année. Je pense que ça sera une nouvelle année pour nous pour se remettre ensemble », peut-on lire sur un des messages. Aucune ambiguïté possible, c’est un 10 sur l’échelle de l’ex relou. Mais peut-on envoyer un message à une ancienne relation pour la nouvelle année sans passer pour un énorme forceur ? Doit-on forcément répondre « Merci, toi aussi Jérôme » si on n’en a pas envie ? 20 Minutes a demandé à une experte du célibat et à deux coachs love.

Rassurez-vous si vous avez accidentellement envoyé un message à votre ex le soir du Nouvel an : non, cela ne vous fera pas passer pour quelqu’un de toxique. « C’est plutôt une bonne occasion pour prendre des nouvelles et pour renouer des liens. Donc c’est normal d’en recevoir et d’avoir envie d’en envoyer », rassure Charlotte, créatrice de contenus derrière le compte « La célibataire, la vraie », suivie par près de 48.000 personnes. Sur son Instagram, de nombreuses questions lui sont posées sur ce sujet qui fait toujours débat. « Je viens d’en parler longuement avec une amie justement », nous avoue-t-elle en rigolant.

« Faites-le avec le cœur »

De son côté, la coach love Rosalie Bisogno remarque que la fin d’année est propice à ce genre de message. « C’est un moment où l’on prend le temps de réfléchir à l’année écoulée et aux personnes qui nous ont apporté ou pas. Dans une relation, quand les partenaires ont été heureux et amoureux, le message de fin d’année pour souhaiter ses vœux ou pour exprimer sa gratitude, ce n’est pas du tout mauvais, au contraire. » Seul mot d’ordre : être honnête avec soi-même, avance Amélie Gartner, coach love également. « Si vous avez une relation saine avec votre ex, si vous n’avez pas d’attente et que vous avez envie de lui souhaiter une bonne année, faites-le avec le cœur. » Car, oui, il ne faut pas faire de généralités, préviennent les expertes. Ces messages peuvent être considérés comme sains si la fin de la relation et la rupture ne ressemblaient pas une grande tragédie grecque. Dans ce cas-là, merci de supprimer directement les messages et pourquoi pas bloquer votre interlocuteur.

Dans le cas contraire où la relation a été saine, la coach Rosalie Bisogno recommande de ne pas attendre à tout prix un message de son ex lorsque le Nouvel An approche. « Même chose pour les anniversaires. » Prenons un exemple, qui n’est basé sur aucune histoire racontée à la terrasse d’un bar. Depuis plusieurs mois, vous espérez un message de votre ex et il vous envoie enfin un : « Bonne année la miss. » D’abord, il se pourrait que votre ancien compagnon soit un peu beauf. Mais passons. Il est surtout possible que ce message soit complètement innocent et sans arrière-pensée. Alors avant de voir le moindre signe de reconquête et envoyer la capture d’écran aux copains, on souffle un peu. « Il ne faut pas interpréter. Ce n’est pas parce qu’on reçoit un message de fin d’année, que l’autre veut se remettre avec nous », prévient Rosalie Bisogno. Et Charlotte du compte « La célibataire, la vraie » d’ajouter : « Cela peut juste être justifié par l’envie de rester en contact avec une personne qui a compté dans notre vie. »

Sobriété, respect et ghosting

Remettons-nous maintenant dans le contexte. Il est minuit passé, vous venez de sabrer le champagne avec vos proches pour la nouvelle année et là vous passe l’envie d’envoyer un message à votre ex. Peut-on le faire le soir même ou faut-il attendre les jours suivants pour que l’euphorie (et le taux d’alcool) tombe ? « Si vous envoyez un message le soir même, cela voudrait dire que vous accordez plus d’importance à votre ex qu’à vivre le moment présent avec les personnes avec lesquelles vous êtes. Les vœux du soir même sont surtout pour les personnes qui comptent le plus pour vous, à qui vous avez envie de dire : "Je pense à toi !" A partir du lendemain, les vœux pour la nouvelle année sont plus communs et posés », recommande la love coach, Amélie Gartner. « Evitons les déclarations à 4 heures du matin », prévient de son côté Charlotte, l’experte en célibat, qui appelle à la sobriété des messages. « Peut-être juste rester sur une "bonne année", demander des nouvelles et voir ce qu’il en découle. On ne sait pas comment la personne va être réceptive, si elle est en couple, comment elle a vécu la rupture. »

Dans le cas où vous êtes le destinataire du message, plusieurs sentiments vous traversent à la réception du dit message. Le rire, la joie, la peur, le dégoût, tout est possible (vous pouvez même vous demander « c’est qui lui déjà ? »). Mais avons-nous l’obligation de répondre ? « Faut s’écouter », avance Charlotte. « Si on veut garder des liens, on peut répondre. Mais on peut aussi dire "oui moi ça va mais je préférerais ne plus te parler", ça peut clarifier la situation. »

Pour la coach love Rosalie Bisogno, on peut même décider d’ignorer. « Ne pas avoir envie d’y répondre peut être quelque chose de sain et protecteur. Il faut le ressentir et s’écouter. » Et Amélie Gartner de confirmer : « Si vous hésitez à répondre c’est que vous doutez et qu’une peur se cache derrière vos pensées. Je dis toujours, faites uniquement les choses par amour et non par peur. » Bon prétexte ou opportunisme un peu maladroit, le mieux reste toujours de poser votre téléphone pour retourner sur la piste de danse vous trémousser sur Les démons de minuit.