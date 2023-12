Il y a les excuses bidon, et les solutions bidon. Rouler doucement, boire de l’eau, sucer un bonbon à la menthe… Plus de sept Français sur dix (71 %) envisagent encore cette année de rentrer du réveillon du Nouvel An en voiture, après une soirée arrosée, en optant pour ces « astuces » qui n’en sont pas, dit la Prévention routière. « Scoop : prendre les petites routes n’a jamais fait baisser le taux d’alcool dans le sang », a notamment lancé jeudi Anne Lavaud, la déléguée générale de l’association, en conférence de presse.

« Dormir sur place est de loin la meilleure solution, à partir du moment où on fait une vraie nuit » complète, insiste-t-elle. La Prévention routière a présenté la 14e édition de sa campagne de sensibilisation « BienRentrer » pour le réveillon qui approche.

[#BienRentrer] Pour profiter pleinement des fêtes de fin d’année, n'oubliez pas de prévoir une solution de retour pour bien rentrer :

-Dormir sur place,

-Designer un Sam, capitaine de soirée

-Prendre les transports en commun,

-Commander un Taxi/VTChttps://t.co/bcIeMpMD2u pic.twitter.com/Mr0ZXBNv06 — Association Prévention Routière (@Preventionrout) December 22, 2023

« Les Français ne savent pas estimer leur consommation »

Autre solution inadaptée : la limitation de la consommation d’alcool. « Les Français ne savent pas l’estimer (…) les doses d’alcools officiels servies dans les bars et restaurants n’ont absolument rien à voir avec les doses servies à la maison. »

Le baromètre « Les Français, le réveillon du Nouvel An et l’alcool au volant » a peu évolué comparé à ceux des années précédentes. La moyenne de consommation en nombre de verres que les personnes interrogées envisagent de boire le soir de la Saint-Sylvestre a légèrement baissé, passant de 3,5 en 2022 à 3,3 en 2023.

En France, le taux d’alcool pour les personnes ayant le permis de conduire (hors période probatoire) est de 0,5 g/l de sang. En moyenne, il descend de 0,1 g/l de sang par heure, d’après le site gouvernemental de la Sécurité routière.

Un tiers des morts sur la route

La Prévention routière recommande encore et toujours de désigner un « capitaine de soirée », qui ne boit pas et raccompagnera les buveurs, de tester son taux d’alcool avec un éthylotest ou de rentrer en transports en commun.

L’alcool au volant a représenté 30 % des morts sur les routes en 2023, et 71 % de ces décès se produisent de nuit. En moyenne, sur les cinq dernières années (hors période Covid), « 18 personnes sont décédées sur les routes durant le week-end du Nouvel An », selon l’Observatoire national interministériel de la Sécurité routière.