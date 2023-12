Comment la génération Z a-t-elle dragué en ligne en 2023 ? En cette fin d’année, Tinder vient de dévoiler son Year in Swipe, son baromètre des principales tendances de flirt auprès des 18-25 ans, observées sur l’application tout au long de l’année. Dans l’ensemble, les célibataires étaient « moins préoccupés par l’évolution de leur relation que par l’opportunité de vivre des expériences mémorables et authentiques », indique la très célèbre application de rencontres en ligne, ajoutant que « l’année a été marquée par la prédominance de la positivité, de l’optimisme et du développement personnel grâce à la création de connexions avec les autres ».

En 2023, les célibataires ont ainsi pleinement adopté le « main character energy » (« être le héros ou l’héroïne de sa propre vie »). « Ils ont abandonné la pression de courir après un bonheur éternel et préfèrent profiter du processus de rencontrer de nouvelles personnes pour s’essayer à de nouvelles expériences et construire des souvenirs qui nourrissent leurs histoires personnelles », note l’application de rencontres.

Des rencontres « sans attente » et « pour la découverte de soi »

L’utilisation des rencontres comme source d’épanouissement personnel a ainsi donné naissance aux principales tendances de l’année en matière de rencontres : « Sans attente » pour des célibataires qui sont moins préoccupés par l’issue d’une relation que par le plaisir de faire connaissance avec une nouvelle personne et « Pour le scénario de sa propre vie » pour des rencontres davantage axées sur le voyage et la découverte de soi que la destination.

« Il est passionnant de voir que, selon les données de Tinder, 69 % de la génération Z veut remettre en question les normes conventionnelles en matière de rencontres et de relations. Cette année en particulier a marqué un changement majeur : le chemin est plus important que le résultat. Ces célibataires veulent explorer toutes les possibilités qu’offrent les rencontres de nouvelles personnes, en se libérant des attentes traditionnelles, pour écrire leur propre histoire », explique Melissa Hobley, Chief Marketing Officer chez Tinder.

Le « Girl Power » célébré par la nouvelle génération

Le « Girl Power » a explosé dans le monde entier en 2023 et s’est inévitablement retrouvé sur Tinder. Les chansons qui ont fait le buzz sur l’appli de rencontres sont toutes l’œuvre de stars féminines puissantes. Taylor Swift a été couronnée meilleure artiste Spotify sur Tinder, la chanson Flowers de Miley Cyrus a été la quatrième la plus ajoutée aux profils, et les fans de Rihanna l’ont soutenu suite à sa performance lors de la mi-temps du Super Bowl, avec un pic de 52 % dans l’ajout de ses chansons à leurs profils. Et pour les fêtes, les utilisateurs se sont tournés vers Mariah Carey, dont la chanson All I Want For Christmas connaît une augmentation moyenne de 365 % sur les profils à chaque fin d’année.

Autre nouveauté à noter cette année, la tendance « Delulu », une abréviation venue de « delusional » en anglais qu’on pourrait traduire par « délirante ». C’est un terme utilisé pour une personne passionnée ou passionnante. Les mentions de « Delulu » ont commencé à apparaître dans les bios Tinder en février 2023 et ont atteint un pic en septembre, augmentant de 58 fois avec des exemples de bios tels que « Si tu es delulu, je suis ta solulu », « Grand, brun et delulu », ou encore « Transforme mon delulu en trululu »…

Enfin, parmi les émojis les plus utilisés, on retrouve le symbole « flèche indiquant ''on'' » utilisé par les célibataires pour faire savoir à leurs potentiels matchs qu’ils sont prêts pour l’aventure », et l’émoji « Yerba Maté » qui est à la fois une boisson saine et un substitut aux alternatives alcoolisées, utilisé pour faire passer le message « Spill the tea ! » (« Dis-moi tout »).