Si en 2023, il paraît assez banal de faire des rencontres en ligne, sur des applications comme Tinder ou bien sur les réseaux sociaux, on a parfois plus de mal à s’imaginer rencontrer l’amour sur un site de location de voitures, un forum ou via son fournisseur Internet… C’est pourtant ce qu’ont vécu certains de nos lecteurs, qui ont bien voulu nous confier leur histoire d’amour. Micheline, 75 ans, a ainsi rencontré il y a vingt-deux ans son mari sur un site de téléchargement de musique. « Nous nous sommes rencontrés "physiquement" quelques mois plus tard et, après toutes ces années, notre romance continue… » Comme quoi, d’un album de Patrick Fiori téléchargé illégalement jusqu’à l’amour avec un grand A, il n’y a qu’un clic.

Rencontre insolite égalment du côté de Maël, 43 ans, qui a rencontré sa femme sur un site de jeu en ligne, Prizee, en 2005. « Elle habitait Rouen et moi Marseille. Depuis nous nous sommes installés en Normandie, nous avons eu deux enfants et nous nous sommes mariés l’été dernier » raconte-t-il. À leur mariage, leurs témoins aussi, ils les avaient rencontrés sur Prizee ! « Comme quoi Internet nous permet de belles rencontres » commente Maël. Qui aurait pensé que jouer au Solitaire ou au Tetris entre deux réunions mènerait à un mariage ?

AOL ou Blablacar, chacun sa route, chacun sa rencontre

Les plus belles rencontres se nichent parfois dans des conversations impromptues, anodines, ou à l’origine d’un défaut informatique. En 2001, Valérie a un problème avec sa connexion Internet, et décide de contacter son fournisseur, AOL. « Je n’y connaissais pas grand-chose et j’ai contacté le service client en ligne. Un conseiller me répond et en discutant un peu nous nous rendons compte que nous habitons la même région. Seulement, les conseillers de ce fournisseur sont délocalisés en Irlande » se souvient-elle. Après quelques semaines de discussions, elle saute dans un avion direction Dublin. « Nous avons eu deux enfants ensemble. C’est l’histoire la plus improbable qui me soit arrivée » ajoute Valérie. Pensez-y, la prochaine fois que votre fibre se déconnecte pour la 7238ème fois et que vous êtes prêt à incendier votre conseiller.

Avec le développement des applications de mise en relation de particuliers, pour de la vente ou de la location de biens et services, nombreux ont croisé sur leur chemin celui ou celle qui a fait battre leur cœur, comme Léa, 24 ans. Plusieurs covoiturages communs, entre leur ville d’études et leur ville d’origine, avec son futur copain, et une manière de renouer contact. « Le courant a rapidement pris dans l’habitacle, et en 1h30 de trajet, on peut s’en raconter des choses ! Après quelques trajets, on s’est revus lors d’un évènement culturel dont je lui avais parlé en voiture et auquel je l’avais convié, puis autour d’un verre… Et de fil en aiguille nous nous sommes mis ensemble » détaille Léa. Trois ans plus tard, les deux tourtereaux ont emménagé ensemble. « À chaque fois, on dit que Blablacar c’est quand même vachement mieux que Tinder ! » nous écrit Léa. À bon entendeur.

L’amour au temps des forums Wanadoo

Il existe un temps, que les moins de 20 ans ne peuvent pas connaître : celui des forums obscurs, Caramail ou Wanadoo, hyperpopulaires au début des années 2000. À l’époque, pas de swipe ni de like, mais de longues discussions sur de vieux modem France Télécom lents et coûteux. Marcos, 52 ans, a ainsi rencontré sa chère et tendre sur le forum Love@Lycos, armé d’un pseudo qui fait mouche, #LatinLover68. Lui réside à Mulhouse, elle à Belfort, et ils passent de longues heures à échanger, connectés. « Au fil des mois de discussion, peut-être 2, à un moment, il faut quand même se lancer, je l’ai invitée à se rendre à une soirée que j’organisais. Nous avions déjà échangé quelques photos, aucun des deux ne semblait emballé par les photos, mais elle a quand même décidé de venir à la soirée accompagnée par son cousin et là, lorsqu’elle m’a vu, ça a été le déclic » raconte le cinquantenaire. C’était en 1995, et aujourd’hui le couple est marié, avec deux enfants, « et nous sommes amoureux comme au premier jour, qui l’aurait cru… ». Ah, l’amour !

Pour John, 43 ans, les forums et tchats Wanadoo ont été le lieu de rencontre avec son épouse. « Nous avons beaucoup échangé pendant plusieurs semaines, puis la vie se faisant nous nous sommes "perdus de vue". Environ un an après la fin de nos échanges, nous nous sommes retrouvés sur ces mêmes salons et nous avons, sans savoir l’un l’autre qui nous étions (nous avions des pseudos différents), échangé de nouveau quotidiennement pendant des heures. Jusqu’à ce qu’elle me demande ma photo et là surprise, elle m’informe que c’est la même photo qu’elle a reçue un an auparavant » se souvient-il. Après plusieurs semaines, ils se rencontrent et tombent amoureux. Comme dans les contes de fées, les deux sont désormais mariés, avec deux enfants et une jolie maison. « Nous avons vécu plusieurs épreuves difficiles mais nous avons fait face ensemble, et chacune de ces épreuves n’a fait que renforcer notre amour l’un pour l’autre » nous explique John. Ça donne foi en l’amour, non ?